Eduardo Serenellini: "Javier Milei es un presidente moderno que genera interés en el mundo"

En principio visitando medios, todos los medios. Estuve recién en LU5 hace minutitos nada más hicimos una linda entrevista. Charlamos con la mesa de trabajo y me queda Sociedad Rural, visitar al gobernador y luego un trabajo con la mayoría de las cámaras empresarias de la provincia que se van a agrupar en un lugar, donde vamos a charlar distintos temas. Por lo que me han contado, Neuquén es muy productiva y con mucho crecimiento, petróleo de por medio, y bienvenido. Voy a hacer foco en la educación y visitar universidades también. En cada una de los viajes tienen este una un presente bien bien importante porque es lo que requiere hoy por hoy el mundo.

Su primera visita fue a Radio Nacional Neuquén, es algo que se habló mucho en los últimos meses por la intervención de los medios públicos. ¿Qué nos puede contar sobre el futuro de los medios públicos y, sobre todo, sus sedes en el interior?

Bueno, primero sabemos que son muy importantes, o sea que en Radio Nacional en cada rincón de la Argentina es bien importante, hay que cuidarla y justamente porque hay que cuidarla, cosa que no se hizo hasta el gobierno del presidente Javier Milei, ahora está auditada y auditado significa intervenir y a partir de allí no puede ser deficitario. Tiene que ser un medio que se pueda autoabastecerse. El gobierno nacional argentino no tiene dinero, dejaron a la Argentina devastada, con deudas, sin caja, sin reserva. De cero o menos diez, hay que comenzar a trabajar y los medios nacionales públicos no son la excepción.

Con su trayectoria en el periodismo, ¿usted considera que el problema de los medios públicos era una cuestión administrativa o también hay que hacer una revisión desde la profesión?

Administrativa sin duda, y la militancia, no. Los medios públicos son públicos, es tuyo mío, nuestro. Eso se termina. Llegó este gobierno que dice militancia, no, por eso se está haciendo una tarea cuidando al capital humano cuidando a cada persona, a cada profesional en cada emisora pero también cuidando el dinero y el oído de cada uno de los argentinos.

SFP Eduardo Serenellini prensa nacion (2).JPG Sebastián Fariña Petersen

Con esta visión federal que plantea en estos viajes, qué pasa en el interior de la provincias con los desiertos informativos. ¿Cómo se puede generar una producción local de noticias en el interior profundo de Neuquén sin apoyarse en los medios públicos?

Sin apoyarse en en medios públicos y sin apoyarse en pauta pública o pauta estatal, mejor dicho. Hay que ser eficiente, trabajar como este multimedio donde estoy acá, y debe haber otros bueno, tienen que competir con buen contenido, buena tecnología, aggiornados en cuanto a la industria y el trabajo 360, y el contenido es fundamental. Esta entrevista que me estás haciendo en este momento la vas a ver como en este ahora en vivo mañana en el portal pasado en Youtube o en celular, eh? Donde vos quieras. Bueno, de eso se trata.

Eduardo Serenellini Backend.mp4

Menciona todos los cambios y cuán vertiginosa es la industria, y cada vez más, ¿cómo es trabajar como secretario de Prensa de la Presidencia de la Nación con un presidente que es muy activo en redes sociales y que tiene mucha aceptación también en las redes?

Como presidente moderno, es un presidente que llegó a la presidencia por redes, por un público muy joven sumado al público adulto. Hoy por hoy estamos comunicando de esa forma, muy modernos. De hecho el presidente en este viaje esta semana en los Estados Unidos, está en San Francisco en Silicon Valley. Allí tenés las compañías más importantes y a los titulares de esas compañías importantes en cuanto a la nueva tecnología.

Bueno, es un gobierno moderno. Estamos comunicando de esa manera porque el público de Argentina se lo merece y porque el mundo lo demando. Queremos realmente competirle al mundo. La tecnología no puede ser la excepción de la forma de comunicar. El presidente utiliza sus redes, la maneja, él. Menos TikTok, maneja sus redes. Ahí está y es así, es auténtico, es un gobierno disruptivo con un presidente disruptivo y acá está la la prueba de que un altísimo porcentaje de argentinos que lo siguen apoyando y lo seguirán apoyando.

¿Y cómo es trabajar en la oficina, se hace una planificación estratégica a nivel institucional de todo lo que se publica? Porque también está el presidente tuiteando como un usuario más.

Bueno, primero tener la comunicación con el presidente, una comunicación diaria hay. Y un gran equipo de trabajo en Presidencia, no sólo en la Secretaría de Prensa sino en la Subsecretaría de medios en la Secretaría General de Presidencia. También en la vocería vos sabes que el vocero Manuel Adorni, todos los días 11 de la mañana, es la voz del presidente entonces allí están todos los medios nacionales atentos a lo que diga el presidente en la voz del vocero de Manuela Adorni, o sea que trabajamos en conjunto y este detalle no es menor. Venir a las provincias, tener una comunicación directa tener una gestión directa ya es que me dicen en cada provincia que voy jamás un secretario de Estado nos visitó que no sea en campaña. Bueno acá está la prueba que es un gobierno que le interesa cada rincón de la Argentina.

SFP Eduardo Serenellini prensa nacion (5).JPG Sebastián Fariña Petersen

En relación al tono disruptivo y la espontaneidad del presidente, el último informe del Foro de Periodismo Argentino sobre libertad de expresión señala que los periodistas que se sintieron agredidos o atacados, en su gran mayoría lo sintieron por parte del presidente o algunos de los integrantes de su gabinete. ¿Qué podría decir al respecto?

Que estamos en diálogo permanente. El presidente tiene bueno cierta posición en alguna relación con algunos periodistas y con muchos de esos periodistas yo hablo, y el presidente sabe, y dialogamos. Nuestro trabajo es acercarnos, entendernos, con la personalidad de unos y de otros. Esa es parte de nuestra gran tarea, es este escuchar también a la prensa y en particular algunos periodistas.

¿Considera que queda trabajo por hacer para garantizar la libertad de expresión en este contexto, que también decía la necesidad de muchos medios de de ser eficientes y ser autosustentables?

La libertad de expresión siempre debe existir y en un gobierno libertario, con mucha más razón y eso es lo que está ocurriendo hoy en la República Argentina. Nadie puede decir hoy en la Argentina, en el gobierno del presidente Javier Milei no puedo hablar, me están este coartando. Sí, opiná lo que quieras, pero con los datos que corresponden. Si hay un dato económico, por ejemplo que no es el real muy bien, ahí sí, enviamos la información corregirlo porque no es el dato que que corresponde a la información. Después la opinión cada uno opina lo que quiera, de eso se trata.

acto 25 mayo cordoba milei discurso

Nos decía que tenemos un presidente con mucha presencia en redes sociales, pero también con llegada a los medios tradicionales hace muy poquito, por ejemplo, fue uno de los pocos argentinos en aparecer en la portada de la revista. Time, ¿cómo considera que lo ven desde afuera de la Argentina?

Todos los días, no recibo menos de cinco seis pedidos del mundo para entrevistar al presidente, venir a la Argentina, venir a Casa de Gobierno o donde el presidente quiera y poder entrevistarlo. En el rincón del mundo que se te ocurra, el mundo quiere saber sobre la Argentina y quiere saber sobre Javier Milei. Hoy vos viajás por el mundo y siempre fue Maradona y Messi, sumá a Milei.

Tiene agendada una visita a una institución educativa, ¿cree que es necesario formarse en comunicación para trabajar en este tipo de aspectos y, por ejemplo, garantizar la libertad de expresión?

Siempre. Hace unos años, cuando yo era adolescente o joven, una de las actividades que más te pedían o de profesiones actualización permanente era la medicina. Hoy no es solo la medicina; cualquier actividad no importa lo que ustedes hagan lo que hagan comunicación, oficios, etcétera, exigen capacitación permanente. Es todo muy rápido y en la Revolución Industrial, llevó tiempo porque las sociedades so oponían, hoy no tenés oportunidad de oponerte. En todos estos cambios, no importa la actividad que desarrollen, obviamente que es importante la educación constante y eterna.