El Circo Rodas tuvo que suspender sus funciones por el viento

Debido a la alerta por viento que se vive en Neuquén, desde el Circo Rodas anunciaron la cancelación de las funciones programadas para este martes por la tarde. No obstante, aseguraron que aquellas personas que habían adquirido sus boletos podrán hacer uso de ellos en otras funciones.

Desde la organización del "circo del mundo" explicaron que la decisión fue tomada debido a las condiciones meteorológicas y para cuidar tanto la integridad de los artistas como del público. Esto se debe a que se esperan ráfagas que alcancen los 80 kilómetros por hora y debido a lo riesgoso de los trucos no es aconsejable practicarlos.

Circo Rodas El Comunicado realizado por el circo.

Como el espectáculo se realiza en una carpa gigante, temieron que puediera ser riesgoso para los asistentes. Es por eso, que tomaron esta determinación de forma preventiva.

El Circo Rodas se encuentra en la ciudad de Neuquén desde el jueves 21 de marzo, en el estacionamiento del Casino Magic. Su última presentación antes de llegar a la región fue en Mar del Plata, donde el circo ganó dos Faros de Oro y la Estrella de Mar, al Mejor Espectáculo y Mejor Puesta en Escena.

Circo Rodas.jpg

Se vuela todo en el Alto Valle

La alerta naranja por viento emitida tanto por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) comenzó a sentirse en la ciudad de Neuquén esta tarde. De acuerdo al pronóstico, se espera que por la noche las ráfagas alcancen su velocidad máxima.

Este martes, pasadas las 15, la leve llovizna que hubo en el Alto Valle dio paso a las fuertes ráfagas anunciadas por los organismos. Ante esta situación, las autoridades recomendaron a la comunidad no salir de sus casas en caso de no ser necesario.

Para la tarde se estiman ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y está previsto que por la noche podrían alcanzar los 100 kilómetros. Apenas se potenció el ventarrón, los vecinos de la zona Oeste de la ciudad registraron los primeros cortes de luz en sus viviendas, principalmente en calle Godoy, Avenida del Trabajador y Doctor Ramón. "Estamos sin luz y por ende sin semáforos", contaron los damnificados en LU5.

Viento (1).JPG

Ante las condiciones climáticas imperantes, recomendaron que si no es posible permanecer dentro de la casa, al salir no hay que detenerse debajo de los árboles ni de ningún elemento saliente sujetado a los edificios (carteles, toldos, marquesinas, etc.). En el hogar, se sugirió asegurar elementos como toldos, persianas o antenas, y retira las macetas, ya que estos elementos pueden convertirse en proyectiles peligrosos en caso de vientos fuertes.

Hay que revisar y reparar, en caso necesario, posibles puntos de entrada de aire en las viviendas, como ventanas y puertas. También asegurarse de que estén bien selladas.

Cómo seguirá el tiempo

Para el miércoles se espera cielo algo nublado hacia el final del día, con vientos moderados a regulares del sudoeste, una mínima 8 grados y una máxima 22.

El SMN mantiene el nivel de alerta, pero amarilla. Estima que las ráfagas más fuertes se registrarían en horas de la mañana, pero irían disminuyendo en intensidad hasta los 40 kilómetros por hora en horas de la tarde.