En lo que va del año hay más muertes por accidentes que en el 2023 en Neuquén

El 2024 no ha sido un buen año en términos de seguridad vial en la provincia de Neuquén: en los primeros 11 meses del año se han registrado 48 muertes por accidentes de tránsito , superando el número de víctimas fatales del año pasado, cuando se contabilizaron 39 en el mismo periodo.

Torres detalló que, al comparar las estadísticas con el mismo período de 2023, la cifra de víctimas fatales ha crecido casi un 25% . A su juicio, este porcentaje no solo es alarmante por la cantidad de vidas que se pierden, sino también porque refleja un problema más profundo: la falta de conciencia en la sociedad sobre los riesgos del tránsito y la siniestralidad via l.

Accidente ruta 237

"Estos datos realmente nos preocupan. No solo por la cantidad de muertes, sino por la tendencia creciente. Este es un tema que afecta a toda la provincia de Neuquén, y no podemos seguir ignorando la realidad", afirmó en declaraciones con Canal 7 Noticias. La mujer resaltó que los accidentes fatales no se limitan a un área específica, sino que están presentes en varias ciudades de la provincia.

Uno de los factores clave que contribuyen a este aumento en la siniestralidad es la prevalencia del consumo de alcohol, especialmente entre los jóvenes. La posibilidad de que los conductores manejen bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes es una de las principales preocupaciones de los expertos en seguridad vial. Aunque en años anteriores se logró reducir la tasa de accidentes relacionados con el alcohol cero, en 2024 se observa un "rebrote" preocupante de esta problemática.

En este sentido, Torres indicó que la situación económica y social de muchas familias también juega un papel importante en este aumento de accidentes. "La gente está pasando por momentos difíciles, y muchos buscan evadir esa realidad a través del consumo de alcohol y drogas. El fin de semana, cuando las personas se sienten más desinhibidas, el alcohol se convierte en un factor de riesgo, especialmente al volante", explicó. Este fenómeno también está siendo observado en otros países de la región, lo que señala un patrón común en el comportamiento de la sociedad.

Un conductor alcoholizado atropelló a una ciclista y la dejo abandonada en la vera de la ruta en Centenario.

El uso del celular mientras se conduce es otro factor determinante en el incremento de los accidentes. Según las estadísticas más recientes, un alto porcentaje de los conductores, especialmente los más jóvenes, no solo usan el celular para hacer llamadas, sino que también revisan mensajes, responden correos electrónicos o publican en redes sociales mientras manejan.

La combinación de bebidas alcohólicas y distracción por celular aumenta exponencialmente el riesgo de accidentes. Cuando un conductor ingiere alcohol y, además, no está prestando atención al camino, el peligro se multiplica. Esto es lo que está sucediendo con frecuencia durante los fines de semana, cuando muchos jóvenes, después de haber estado bebiendo, se suben al auto sin medir las consecuencias.

La necesidad de un trabajo en conjunto

Ante esta situación crítica, las organizaciones sociales señalan que se requiere un enfoque multidimensional para reducir la siniestralidad. "No hay una sola solución a este problema. Es necesario que trabajemos unidos, el Estado, las organizaciones civiles, el sector privado y la sociedad en su conjunto", sostuvo Torres. Aseguró que, si bien se han logrado avances en la concientización, como las campañas de "Alcohol Cero" y las charlas en escuelas, estos esfuerzos no son suficientes si no se implementan medidas más rigurosas.

violento accidente ruta 7

La necesidad de un plan de acción que involucre a todos los actores de la sociedad es clave. "No basta con que el gobierno de Neuquén actúe solo. Los municipios de la confluencia, como Plottier, Centenario y Cipolletti, también deben involucrarse activamente en la campaña de seguridad vial", destacó Torres. Además, agregó que el sector privado, en particular los empresarios del rubro gastronómico, también tiene un papel fundamental en la educación vial, especialmente en la promoción del consumo responsable de alcohol.

La importancia de la educación y las sanciones efectivas

Uno de los puntos centrales en la lucha contra la siniestralidad es la educación. En este sentido, se realizan campañas en escuelas primarias y secundarias de toda la provincia, con el objetivo de enseñar a los más jóvenes sobre los peligros de manejar bajo los efectos del alcohol o las drogas, así como también sobre la importancia de no distraerse con el celular al volante.

Sin embargo, las organizaciones sociales insisten en que también es crucial que las sanciones a quienes violen las normas sean realmente efectivas. "Es fundamental que las leyes se cumplan y que las sanciones sean severas", afirmó Torres. En este sentido, destacó que aunque se han implementado varias leyes, aún persiste una cultura de impunidad que permite que muchas personas sigan violando las normas de tránsito sin consecuencias graves.



Finalmente, hizo un llamado a la conciencia de la sociedad: "No se trata solo de estadísticas frías, sino de vidas humanas". Además, destacó la importancia de pensar en las víctimas de accidentes y sus familias.