Está clausurado el camping del Lago Falkner tras las polémicas fiestas electrónicas

clausura lago1.jpg

El chef barilochense Paco Almeida compartió las imágenes que los propios turistas publicaron en sus cuentas de TikTok. "Estos nabos no aprenden más, todos los años lo mismo… QUE PARTE NO SE ENTIENDE QUE EL CAMPING DE LAGO FALKNER ESTÁ METIDO ADENTRO DE UN PARQUE NACIONAL??? Es un AREA PROTEGIDA con flora y fauna en peligro de extinción. Que se vayan con su mugre a otro lado HABILITADO", publicó en la red social X (ex Twitter).

Cristian Larsen, presidente de la APN intervino de inmediato y aclaró hace unos días que emitieron una infracción al prestador del camping. "No vamos a tolerar estos excesos. Prestador o turistas que incumplan la norma, van a tener su sanción correspondiente. Los Parques Nacionales son áreas naturales en donde se debe respetar su flora, fauna y el ecosistema de biodiversidad que habita en ellos".

clausura3.jpg

"Promovemos el turismo sustentable y la visitación, siempre priorizando el respeto por la naturaleza. No se permitirán actividades que de alguna manera pongan en riesgo las Áreas Protegidas", indicaron a través de un comunicado.

Y aclararon que los Parques Nacionales son patrimonio de todos los argentinos y representan un legado natural invaluable, cuya conservación para las presentes y futuras generaciones es fundamental.

fiesta lago.webp

Asimismo, recordaron que solo se puede acampar y hacer fuego en lugares habilitados, por lo que destacaron la importancia de recolectar los residuos que se generan durante la visita, ya que cualquier conducta fuera de lo permitido altera el orden natural del territorio.

"Agradecemos a los visitantes y ciudadanos que alertan sobre este tipo de situaciones y reiteramos nuestro compromiso con la vigilancia y el cumplimiento de las normativas para garantizar el cuidado nuestras Áreas Protegidas. Ante cualquier situación irregular, comunicarse con el guardaparque o la autoridad más cercana", señalaron.

El video

La filmación llegó casi a las 670.000 reproducciones desde que fue publicado, el pasado sábado, y cosechó cientos de likes y respuestas de usuarios, quienes compartieron su indignación. "Hasta que como siempre, después otros paguen los platos rotos y un día, cierran el área y no podés entrar más. Conocí en octubre por primera vez el sur y ese lugar justamente es mágico, me duele que sucedan estás cosas", escribió uno, mientras otra joven sumó: "Tantos lugares para hacer fiestas y deciden corromper la naturaleza? Mamitaaaaa... irrecuperable este país".

Bronca por las fiestas electronicas en el Lago Falkner.mp4

Sobre el caso, Larsen brindó más detalles: “Desde que asumimos, les advertimos que tenían que cortar con este tipo de conductas. El viernes 10 de enero dejamos una notificación por fiestas realizadas el 1°, el 3 y el 4 de enero, e intimamos con la posibilidad de clausurar el lugar. El sábado se volvió a organizar una fiesta, y ayer se procedió a clausurarlo preventivamente del 15 al 30 de enero”.