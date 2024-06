Filas de varios kilómetros por un accidente en Ruta 7

Choque en autovia 28-06.mp4

Finalmente, fuentes policiales confirmaron a LMN que alrededor de las 8 de la mañana se registró un siniestro vial entre una camioneta Ford Ranger y una camioneta todoterreno Honda CRV.

En circunstancias que se tratan de establecer, esta última chocó por alcance a la Ranger. Los voceros policiales deslizaron que la conductora, una mujer de 53 años, domiciliada en Centenario, habría tenido inconvenientes con la caja automática de su camioneta.

Ni ella ni el conductor de la Ford, un hombre de 51 años domiciliado en Cipolletti, resultaron con lesiones. Solo se registraron daños materiales de consideración, principalmente en la camioneta Honda, que quedó bloqueada en la calzada, por lo que pasaron varios minutos hasta que finalmente se pudo liberar el carril del incidente vial.

caos transito ruta 7 280624

Esquivó a un patrullero para evitar un accidente y terminó contra un poste

El pasado miércoles, una mujer que conducía camino a su trabajo protagonizó un choque contra un poste de luz en el bajo neuquino al realizar una maniobra para esquivar a un patrullero policial. La conductora asegura que quien conducía el móvil no frenó a pesar de que ella tenía la prioridad de paso. Le espera un gasto millonario.

"Yo bajaba por Leguizamón para ir a mi trabajo, cruzo la ruta, hago una cuadra y en Leguizamón y Chile, yo venía de la mano derecha y del lado izquierdo por calle Chile un móvil y, si yo seguía derecho, lo chocaba. Lo veo, los dos tendemos a doblar y yo me la di con el poste de luz", relató la conductora en diálogo con LMNeuquén respecto del siniestro que protagonizó este miércoles por la mañana.

Accidente Leguizamon y chile 03.JPG Claudio Espinoza

Es que la conductora señala que tenía la prioridad de paso que establece la ley de tránsito a quien transita por la derecha (lo cual se corrobora de acuerdo a la mecánica señalada), por lo que la efectivo policial que manejaba el patrullero debía detenerse en la esquina, algo que ella esperaba que hiciera. No obstante, al ver que no frenaba, ella ya no pudo hacerlo y "por esquivar el móvil policial", chocó su Volkswagen blanco contra un poste de luz.

Afortunadamente, la mujer la sacó "barata". El impacto no fue tan fuerte porque no circulaba a gran velocidad y tampoco sufrió lesiones. De hecho, su auto aún funcionaba, aunque los daños igualmente lo alcanzaron y su mecánico ya le adelantó que los costos de la reparación superarían el medio millón de pesos.