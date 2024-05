Incendio en Valentina Sur: "Mabe ayúdeme que me prendo fuego"

"Escuché los gritos de mi yerno Martín y cuando abro la puerta de la pieza lo veo que estaba en llamas. Dicen que quedé shockeada con mi bebé y que mi marido me gritaba ¡Salí! ¡Salí!", contó Mabel a LMNeuquén, aún agotada por todo lo vivido. En esos segundos que parecieron horas, la mujer no sabía dónde estaba su hija y le pidió a su esposo que vuelva a entrar a la casa a buscarla.

SFP Casa incendiada en Valentina Sur (1).JPG Mabel todavía se encuentra shockeada por lo que pasó. Sebastián Fariña Petersen

Mientras, Martín logró salir corriendo hacia la calle y apagó las llamas de su cuerpo tirándose al charco de agua que había en la calle producto de la lluvia. Mabel confirmó que su hija había salido por la puerta de atrás y ahora faltaba que su esposo vuelva a salir de la casa en llamas.

"Lo veo que salta por la ventana de mi habitación y después de eso explota todo", contó la mujer sobre los segundos más duros que le tocaron vivir.

Aunque aún no está el informe de los Bomberos, la Policía le dijo a la familia que habría sido el calefactor el culpable del inicio del incendio. Ellos aún esperan esa confirmación y también piensan que una moto que estaba dentro de la casa pudo haber sufrido algún desperfecto e iniciar las llamas.

"Cuando vi el fuego en el comedor vi la moto y mi idea fue intentar sacarla. Pero pensé en mi bebé y no logró hacer nada. Salimos con lo puesto", advirtió Mabel quien dijo que todas las ventanas estallaron. "Gracias a Dios no estaba mi nieto porque él sufre de los pulmones y encima es muy grandote y quién sabe si hubiéramos podido sacarlo de ahí", agradeció.

SFP Casa incendiada en Valentina Sur (8).JPG La familia quedó con lo puesto. Sebastián Fariña Petersen

La familia no alcanzó ni a agarrar sus celulares, Mabel salió en ropa interior, su esposo descalzo y su pequeño en pañales. Tampoco alcanzaron a agarrar la llave del candado que cerraba el alambrado y tuvieron que romperlo para salir.

Mabel vivía en esa casa hace cerca de 23 años. Con el paso del tiempo logró ampliarla y hacia muy poco que la había revestido con machimbre y que había comprado muebles nuevos. Hoy no quedó nada, si bien el techo aún está en pie está con peligro de derrumbe y deberán tirar todo abajo para volverlo a construir.

Ayuda

Los primeros que ayudaron a esta familia fueron los vecinos, quienes se acercaron con baldes de agua para apagar las llamas. Luego llegó la Policía y Los Bomberos desde el cuartel central, quienes lograron extinguir las llamas aunque no quedó nada de lo que fue su hogar.

Ayer el presidente de la comisión vecinal de Valentina Sur, Rubén Ponce, les abrió la puerta del salón, donde van a permanecer hasta que puedan encontrar un alquiler. Otros vecinos le llevaron unas camas, colchones y frazadas para que toda la familia pueda refugiarse.

SFP Casa incendiada en Valentina Sur (5).JPG Van a permanecer en el salón de la comisión vecinal hasta que puedan encontrar otro lugar donde vivir. Sebastián Fariña Petersen

Mabel estaba preocupada porque no tenía cómo avisar a la abuela que cuida por las noches que no iba a poder ir esta semana. "Aunque sea hasta que nos acomodemos", dijo.

Integrantes de Desarrollo Social también se acercaron para prestarles ayuda y esperan de ellos la gestión para que las autoridades le construyan nuevamente su casa, ya que aunque todos trabajan en su familia no cuentan con ahorros para poder reconstruir su casa.

Las personas que quieran colaborar con esta familia pueden comunicarse con un vecino al 2996308042 o a la comisión vecinal al 2995471831. Necesitan materiales de construcción para rehacer su casa, y también alimentos abrigo.

SFP Casa incendiada en Valentina Sur (2).JPG Los vecinos del barrio ya comenzaron a colaborar con ellos. Sebastián Fariña Petersen

Martín fue él único de los cinco que sufrió quemaduras. "Se cayó y cuando se fue a parar tenía fuego en su cuerpo", comentó Mabel sobre las quemaduras que sufrió su yerno.

"Me voy a levantar, pero estoy mucho más grande ahora, tengo 43 años, pero por mi bebé y por mi hija voy a salir adelante. A seguir adelante, otra no queda", expresó Mabel.

La mujer agradeció también que su hija y su yerno estaban en su casa, porque dijo que como su hijo se había ido a lo de la otra abuela habían pensado en salir. "Si ellos salían yo no me despertaba. Yo en la semana duermo muy poco porque cuido a al abuela de noche y entonces el domingo estaba totalmente dormida. Si no eran por sus gritos yo no me despertaba, fue una desgracia con suerte digo yo", aseguró.