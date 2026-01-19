Incendios en Chile: Neuquén ofrece ayuda para combatir el fuego

La provincia destinó personal y equipamiento para colaborar en los incendios forestales del otro lado de la cordillera.

Ante la magnitud de los incendios forestales que afectan a las regiones del BíoBío y Ñuble en Chile, el gobierno de Neuquén se puso a disposición del país vecino y ofreció su ayuda para combatir las llamas.

Según solicitó la Provincia, el ofrecimiento fue canalizado a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), perteneciente al ministerio de Seguridad de la Nación, siguiendo los mecanismos establecidos entre ambos países. La iniciativa busca colaborar con las autoridades chilenas a la vez que fortalece la cooperación y asistencia mutua ante situaciones de emergencia.

A pedido del gobernador Rolando Figueroa, la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, remitió una nota al director ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie, en la que informan que se encuentran “a disposición de la AFE para ampliar la información técnica necesaria y avanzar en las coordinaciones operativas, logísticas y administrativas que resulten pertinentes”.

Qué recursos puso a disposición Neuquén

Entre la ayuda que ofreció la provincia, el Sistema Provincial de Manejo del Fuego dispuso la colaboración de 15 brigadistas capacitados, equipados con elementos de protección personal y equipo de campamento. Además de motosierras, herramientas manuales, motobombas con mangueras forestales y tres camionetas 4x4 doble cabina completamente equipadas para tareas en terreno.

En cuanto a asistencia aérea, la provincia puso a disposición dos aviones AT 800, un avión hidrante anfibio y un helicóptero Bell 412 con helibalde, para reforzar las operaciones de combate de incendios.

Neuquen ofrece ayuda a chile (3)

Por su parte, el Sistema Integrado de Emergencias ofreció asistencia médica con una Carpa Hospital equipada con dos camas de terapia intensiva, alcanzando una capacidad total de 10 plazas. También se dispuso de dos ambulancias clase A (móvil pediátrico y móvil adulto) con personal médico, enfermeros y choferes; 12 profesionales en total; y un camión de logística para apoyar las operaciones en terreno.

Neuquén monitorea un foco a solo 9 kilómetros del límite

La provincia se mantiene en alerta por un incendio forestal que se desarrolla en Chile, a pocos kilómetros de la frontera, y que podría tener impacto sobre la zona argentina conocida como La Lechera, un área de alto valor ambiental en territorio neuquino. Desde el Sistema Provincial de Manejo del Fuego siguen de cerca la evolución del siniestro y evalúan permanentemente los posibles escenarios.

El foco se encuentra del lado chileno, a unos 9 kilómetros del límite con Argentina. La preocupación en Neuquén radica en que, ante un cambio en las condiciones de viento, el fuego podría avanzar hacia el sector argentino y afectar el área de La Lechera, donde también se encuentra un importante bosque de araucarias.

curso de Gestión Integral de Incendios Forestales (1)

El director del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, Adrián Barrera, explicó que se activó un operativo de seguimiento específico desde la cordillera neuquina. El domingo, se desplegó desde la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo un equipo de drones para sobrevolar la zona y poder ver el comportamiento de las llamas.

Más de 26.000 hectáreas arrasadas por los incendios

Los incendios se han propagado con rapidez en zonas rurales y costeras, obligando a miles a abandonar sus hogares. Por el momento, son 50.000 los evacuados en las principales regiones afectadas. La región de BíoBío que se encuentra a unos 600 kilómetros de distancia de la provincia de Neuquén, es el área más afectada con 25.580 hectáreas comprometidas y 36 focos activos.

En tanto, la región de La Araucanía -que se encuentra a 435 km de Neuquén- cuenta con 35 focos activos y 1.309 hectáreas consumidas por las llamas. La región de Ñuble se encuentra en tercer lugar, con 16 focos activos y más de 2.700 hectáreas arrasadas.

chile incendios

En tanto, en el último informe que se brindó este domingo, la directora nacional del Servicio Nacional de Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, detalló que también hay alerta roja para la comuna de Lumaco en la región de la Araucanía por incendio forestal, lo mismo para la comuna de Collipulli y Angol en la misma región. También rige una alerta amarilla para la comuna de Tiltil en la región Metropolitana.

En evaluación 140 viviendas afectadas en la región de Ñuble y 1.000 en la región de Biobío, aunque todavía se sigue evaluando el nivel de daño.