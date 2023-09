La historia de la más Argentina de las calles de Neuquén

“Veníamos arriando más de noventa novillos por la Avenida Argentina. Era el 10 de abril de 1945 y había unas chatas de esas tiradas a caballo atadas por ahí. De entre un grupo de personas salió un señor con un aparato en la mano, que después me di cuenta que era un micrófono, y me llamó: “vení, vení muchacho”. Me paré entonces con mi caballo y él se acercó y me dijo que estaban inaugurando una radio y que me querían entrevistar. Imagínese, nosotros qué sabíamos de radio si éramos unos paisanos del campo, después nos enteramos que se trataba del Sr. Eduardo Alizeri. Que me dijo: - vos desde hoy, sos el padrino de Radio LU5”.