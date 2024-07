La Muni de Centenario denunció que ATE llevó a manifestantes que no trabajan en la comuna

Tras la polémica manifestación realizada en de Centenario , que dejó como saldo a cinco dirigentes de ATE demorados , desde la Municipalidad aseguraron que de la protesta no participaron trabajadores del lugar . Además, el subsecretario de Legal y Técnica, Gabriel Pavletic, dijo que todo se desencadenó a raíz de no renovar 11 contratos temporales.

De esta manera, explicó: "El conflicto actual se reduce a 9 contratos que son los que está reclamando ATE. El gremio realizó una asamblea hoy (miércoles) por la mañana que cuando finalizó nos anunciaron que iban a realizar medias de fuerza sorpresivas. Ahí es donde se desata el conflicto".

municipalidad centenario

El funcionario explicó que alrededor de 8 o 9 personas se presentaron en la municipalidad, pero "ninguno era empleado de la municipalidad o exempleado". "Manifestaron que querían permanecer en el edificio hasta tanto se resuelva el conflicto. Había trascendido que estaban citados para una reunión, pero no fue así", recalcó.

Pavletic sostuvo que de 11 contratos que no se renovaron, 2 personas decidieron no hacer el reclamo. "La evaluación se hizo durante los últimos meses de los contratos. Los directores hicieron un análisis y dialogaron con el personal. Antes de finalizar el contrato se le informó personalmente o se les notificó mediante carta documento que no iban a continuar, pero aclarando que no es una baja, sino que es la no renovación porque son contratos establecidos a plazo. Casi el 90% de los contratos se renovaron porque son personas que cumplen responsablemente con su trabajo", señaló.

Demorados de ATE

En tanto, entre los demorados se encontraba el delegado de la Zona Este, Ricardo Tabia, que fue alojado en la Comisaría Quinta hasta pasadas las 20, cuando fue puesto en libertad. Afuera de la Unidad Policial lo esperaban afiliados de ATE y familiares.

Protesta de ATE en una comisaría en Centenario.mp4

Tres sindicatos en Centenario

La lucha de poder que hay en Centenario por el posicionamiento sindical es elocuente. ATE casi no tenía afiliados hace cuatro años y hoy cuenta con 232 afiliados, que sumó por sectores y diversos conflictos.

El gremio mayoritario es el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Centenario (Soemc), considerado más un aliado de la gestión municipal. También está el Sindicato de Trabajadores Municipales Unidos de Centenario y Vista Alegre (STMU).