Las organizaciones sociales reclamaron con corte en los puentes carreteros

Live Blog Post

Protocolo antipiquetes: Qué dijo el Ministerio de Seguridad de la provincia

En diálogo con LU5, el ministro Matías Nicolini habló sobre cómo se desarrollará la jornada en cuanto a la seguridad.

"Se informó por parte de las autoridades policiales el procedimiento que se va a realizar, normal, habitual para este tipo de movilizaciones de la población. Está previsto que sea una movilización en la zona del puente carretero, solo es una concentración por lo que tenemos entendido. Ayer entraron en contacto las autoridades policiales con los gremios y sindicatos y está coordinado ya el operativo", explicó.

En cuanto a la aplicación o no del protocolo antipiquetes, algo que ha sido centro de debates, Nicolini aclaró que el protocolo es una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación, por lo que solamente tiene jurisdicción en los órganos de seguridad federales, ya sea gendarmería, prefectura o policía federal.

"No se si va a ir gendarmería hoy, no me consta, no es una decisión que sea del ministerio de seguridad de la provincia ni de la policía provincial. Es una determinación que deberán hacer las autoridades federales.", agregó e insistió en que "en la provincia no existe ningún protocolo, ninguna normativa".