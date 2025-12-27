Lograron contener el incendio en Rincón de los Sauces

Las tareas demandaron intensas horas de trabajo en conjunto entre bomberos de varias localidades. Las llamas consumieron un terreno.

Tras una noche de intenso trabajo , los Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces lograron contener el incendio de grandes dimensiones que afectó un sector de chacras de la ciudad. El siniestro se había iniciado durante la tarde del jueves en la zona costera del río Colorado , en inmediaciones del predio donde se realizan habitualmente carreras de caballos y se había reavivado con fuerza durante la noche por la presencia del viento.

Luego de varias horas de lucha y preocupación por la posible expansión de las llamas a zonas aledañas, durante la madrugada del sábado 27, consiguieron frenar el incendio y garantizar la seguridad del sector . Alrededor de las 3.50, el personal retornó al cuartel central, mientras que una dotación permanecía en el lugar realizando una guardia de ceniza.

El fuego provocó importantes daños materiales , al consumir por completo un terreno, afectando instalaciones rurales, bines, cercos perimetrales y una extensa arboleda , y mantuvo en vilo a vecinos de sectores cercanos debido a la proximidad de las llamas con viviendas y áreas habitadas.

gentileza Así quedó el sector afectado por las llamas. GENTILEZA: RDLS Noticias

Durante toda la noche del viernes trabajaron varias dotaciones de Bomberos Voluntarios, con el refuerzo de cuarteles de Catriel, Añelo y San Patricio del Chañar, además del acompañamiento de personal policial, equipos municipales, camiones cisterna y maquinaria pesada destinada a la apertura de cortafuegos. También se contó la colaboración de varias empresas privadas que aportaron recursos para contener el avance del incendio.

En el marco del operativo, cerca de la medianoche, el Consorcio de Riego habilitó el agua de riego, incrementando el caudal en la zona de Cañadón Oeste, para disminuir la intensidad de los focos activos. En paralelo, el personal del área de Zoonosis municipal evacuó animales de manera preventiva, con el objetivo de resguardarlos ante el riesgo que representaban las llamas.

Incendio en Rincón de los Sauces

Durante el operativo, se prohibió la circulación sobre la Ruta Provincial N.º 6, en el tramo SLB / Don Pedro y se pidió a la población extremar las medidas de precaución para permitir el normal trabajo de los equipos de emergencia. Ante las grandes dimensiones del incendio, vecinos del sector, se organizaron para hidratar la zona y colaborar entre sí para evitar que el fuego alcanzara sus domicilios.

GIF- Incendio en Rincon de los Sauces

Finalmente, pasadas las 3.50, las dotaciones que habían llegado desde otras localidades retornaron a sus centrales, mientras que un equipo de Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces quedó en el lugar realizando guardia de cenizas, con una dotación mínima, para prevenir posibles reactivaciones.

Incendio en Rincon de los Sauces

Desde Bomberos confirmaron que no se registraron personas heridas, aunque sí importantes daños materiales. Hasta el momento, las causas que originaron el incendio no fueron determinadas.