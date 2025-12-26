Se descontroló un incendio que arrasa con un sector de chacras en Rincón de los Sauces

El fuego comenzó en la tarde de este jueves en un terreno de la zona de la costa y se reavivió por la noche. Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar.

Un incendio de grandes dimensiones se desató este viernes en la zona de la costa del río colorado en Rincón de los Sauces , en cercanías a las canchas donde se realizan las carreras de caballos. L as llamas consumieron la totalidad de un terreno, afectando bines, el cercado perimetral y una inmensa arboleda En horas de la noche se encontraba fuera de control.

Esta tarde, en el sector de chacras de la ciudad, trabajan varias dotaciones de bomberos para contener el fuego. Al tiempo que se desconocían las causas que originaron el foco ígneo.

Colaboran en las tareas de contención, camiones cisterna de la Municipalidad como así también de empresas privadas que buscan brindar su apoyo. El viento persistente en la zona complicaba poder contener el fuego.

A las 19.30, bomberos voluntarios de Rincón de los Sauces indicaron a LM Neuquén que en ese momento estaba retirado de las vivienas, pero el viento estaba remolineando. Aunque en ese momento aseguraban que estaba "contenido".

Además, se pedía a los vecinos que puedan acercar agua y evitar circular por la zona.

Fuera de control

Hacia la noche, se sumaban equipos para frenar el avance de las llamas con maquinarias, como el personal de movimiento de suelo tratando de hacer un corta fuego.

Incendio fuera de control en Rincón de los Sauces

Horas más tardes, sin bien no se informó si como consecuencia del incendio hubo personas heridas, el rápido avance de las llamas ponía en peligro las casas lindantes al terreno afectado.

Se encontraba cerca de las viviendas y la zona cercana del río.

Incendio en Rincón de los Sauces

Impactante incendio afectó el Mercado Concentrador

Incendio - Mercado Concentrador (9) Claudio Espinoza

También este viernes se desató un incendio de gran magnitud en el Mercado Concentrador de Neuquén, ubicado en la zona norte de la capital provincial, cerca del Parque Industrial y en límite del ejido de Centenario. El siniestro generó una impactante columna de humo negro, visible a varios kilómetros, en un contexto de fuertes ráfagas de viento que complicaron las tareas.

Incendio en el Mercado Concentrador de Neuquén

El fuego se habría iniciado en pallets de madera utilizados para la carga y descarga dentro de las naves. Bomberos de Centenario y Neuquén capital trabajaron en el lugar para contener las llamas. No se registraron personas heridas ni daños estructurales, según los primeros informes.

Incendio Senillosa 1

Incendio por pirotecnia dejó a una familia sin nada

Un incendio de grandes dimensiones destruyó por completo una vivienda en la localidad de Senillosa, durante la noche del miércoles 24, y dejó a una familia con pérdidas totales y personas heridas. Según el testimonio de la damnificada, el fuego se habría iniciado por el arrojo de pirotecnia contra la casilla, lo que provocó una rápida propagación de las llamas debido a la presencia de materiales inflamables.

Como consecuencia del siniestro, dos adultos y una hija debieron recibir atención médica por inhalación de humo y quemaduras, siendo el hombre quien sufrió las lesiones más graves. La familia perdió absolutamente todo, incluidos documentos personales, elementos de trabajo y mercadería, y además no descarta que el incendio haya sido intencional, ya que horas antes habían sufrido un robo. Ante esta situación, lanzaron un pedido de ayuda solidaria para reconstruir la vivienda y poder continuar con un comedor comunitario que sostienen a pulmón en la localidad.

Incendio Senillosa 3

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias daly32, a nombre de Dalina González. También se reciben donaciones de materiales de construcción, ropa, alimentos y elementos esenciales.