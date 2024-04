Mariano Gaido propuso que los veteranos y caídos en Malvinas sean declarados ciudadanos ilustres

"Siempre uno quiere dar un paso más, y es por eso que les quiero contar que vamos a presentar una ordenanza para que nuestros eternos héroes sean considerados vecinos ilustres de la ciudad de Neuquén”, anunció Gaido. "Las Malvinas son y serán siempre argentinas", concluyó con decisión el intendente.

Además, resaltó que no se conmemora el inicio de una guerra, sino el haber dado por un país lo más importante que tiene una persona, que es su vida y recordó los años de olvido que pasaron muchos veteranos. Por eso, reafirmó: "No alcanza gesto tras gesto, seguiremos en el camino del acompañamiento a la familia malvinera".

Acto Malvinas (16).jpg Claudio Espinoza

La ceremonia tuvo lugar en el Cenotafio a los Caídos en Malvinas, sobre la calle Chubut 105, con la presencia de autoridades de la Municipalidad, del gobierno provincial, y los veteranos de Malvinas de la ciudad de Neuquén.

El acto de Malvinas en Neuquén capital

El acto comenzó pasadas las 9 con el izamiento de las banderas nacional, de Malvinas y la provincial, y la entonación de los himnos nacional y provincial. Tuvo el momento cúlmine con la colocación de ofrendas florales y un minuto de silencio en conmemoración a los caídos.

"Como cada 2 de abril de cada año nos reunimos para conmemorar, honrar y recordar un suceso histórico que nos atraviesa y atravesó y que está presente para cada uno los argentinos y argentinas", destacó a su vez, María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete.

"Hoy nos reunimos para honrar a quienes dieron su vida por nuestra patria y territorios, pero debemos reconocer a quienes regresaron, a nuestros héroes, a quienes estuvieron en la primer línea de batalla, a las enfermeras, al ejército, a la marina, a la aviación, a sus familias, a todos los héroes de las Malvinas porque son ellos los que llevan en sus corazones las cicatrices de un conflicto que cambió la historia de nuestro país", sostuvo la funcionaria.

Acto Malvinas (7).jpg Claudio Espinoza

"Los neuquinos y neuquinas tuvimos la posibilidad hace muy poco tiempo, en el año 2022, de abrazar a los 700 veteranos de Malvinas y a sus familias que vinieron a Neuquén a participar del desfile cívico militar más importante del país”, recordó en señal de lo que representa la gesta malvinense para los neuquinos.

Por su parte, la vicegobernadora de la provincia de Neuquén, Gloria Ruiz, sentenció que “es nuestro deber mantener viva la memoria, reivindicando nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas. Y hoy, recordamos no solo el inicio de un conflicto sino la valentía y sacrificio de nuestros soldados, veteranos y recordamos con un profundo respeto y honor a nuestros caídos".

La palabra de los veteranos

Acto Malvinas (1).jpg Claudio Espinoza

El presidente de Veteranos de Malvinas Neuquén y ex combatiente de Malvinas, Elio Canali, recalcó que "hoy es un día muy especial" y agradeció al municipio y a la provincia "porque siempre acompañaron a los veteranos".

Haciendo una proyección temporal entre la gesta de Malvinas y el momento del acto conmemorativo, recordó "estamos a dos horas de haber izado la bandera argentina en Malvinas; durante 149 años flameó la bandera británica. Y gracias a todos los veteranos y caídos se logró que la bandera argentina flameara durante 74 días en Malvinas".

"Nosotros no fuimos a Malvinas, nos llevaron a Malvinas y lo más lamentable es que cuando volvimos nos olvidaron", recalcó Canoli, y comentó que "el Centro de Veteranos de Malvinas de Neuquén es la organización madre de la visibilización de los combatientes en la provincia de Neuquén, y desde el 17 de agosto de 1997 trabaja visibilizando y malvinizando en las escuelas y en distintos espacios".

Además puso en valor a la mujer del veterano “que supo estar con nosotros en los momentos de felicidad y supo respetar los momentos de tristeza, pero sobre todas las cosas quiero poner en valor cómo respetaron nuestros silencios porque para el veterano no es fácil enfrentar el día a día".

Horacio Hagg, ex combatiente de Malvinas, destacó ese abrazo que reciben por parte de los vecinos hoy en día, y lo comparó con que "no fuimos bien recibidos cuando volvimos de la guerra, durante muchos años hubo silencio, no se hablaba".

Adriana Harguindeguy, esposa del veterano Horacio Hagg, agradeció al intendente Gaido por el constante acompañamiento. "Solo decirles que importante es para las familias malvineras cada uno de estos abrazos", dijo y valoró mantener viva la memoria.

Acto Malvinas (18).jpg Claudio Espinoza

"Cuando ellos empezaron a contar sus historias, empezaron a sanar", sentenció Adriana. "Siempre pongo en valor lo que hicieron nuestros héroes. Pero también a las mujeres llevando adelante esa triple carga, de las tareas de cuidado atravesadas por una guerra, porque nada nos prepara: las veteranas heroínas, las madres, las hermanas, las hijas, las novias, las mujeres. ¿Quién te prepara para vivir una situación así?. Noches y noches sin dormir intentando saber qué estaba pasando", recordó.

"Muchas cosas me atraviesan en un momento donde no podemos permitir que la memoria se oscurezca, porque hicieron una gesta heroica y ello jamás se puede poner en duda", dijo con firmeza.