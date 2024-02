Mariano Gaido y una primicia sobre la última noche de la fiesta: "Va a ser histórica para la Argentina"

Por otra parte, Gaido indicó: "No dudamos en ningún momento en hacerla, ya nos pasó en la pandemia, la Fiesta de la Confluencia fue motivo para reactivar la economía. Hoy que el país vive una recesión tenemos que seguir traccionando la economía".

El mandatario capitalino comentó que él no elige a los artistas, pero sí opina. "A Dillom no lo conocía y me gustó mucho. A algunos los voy conociendo cuando están en el escenario", confesó.

Además, Gaido aseguró que "mañana será una noche histórica para la Argentina". En tal sentido, detalló que Fito Páez y Fabiana Cantilo tocarán juntos en el escenario de la Fiesta de la Confluencia en la noche que compartirán con los Ratones Paranoicos y Piti Fernández.

"Lo digo porque esto es importante, nunca pasó en Argentina. Solo pasó en Europa que Fito y Fabi Cantilo tocaron juntos", afirmó el intendente. "Lo digo porque esto es importante, nunca pasó en Argentina. Solo pasó en Europa que Fito y Fabi Cantilo tocaron juntos", afirmó el intendente.

Anuncio de Gaido Fito Y Fabi en el escenario

El intendente recordó que "si sos buen contribuyente, que el 80% de la ciudad lo es, ya te podés anotar en la página de la ciudad y sacar la entrada. Todavía hay entradas así que aprovechen"

Mariano Gaido sobre su cruce con Javier Milei

Sobre el presidente Javier Milei y la invitación que le realizó este domingo mientras hablaba también con LMNeuquén. "Todavía le queda una noche para venir", insistió Gaido que aseguró que está "convencido de que si viene se va a dar cuenta lo importante que es, va a poder ver los felices que están los productores cuándo venden".

En la misma línea, remarcó: "Ayer los payadores Juan Cubero y Emiliano tocaron minutos antes de Abel Pintos en un escenario ante 200 mil personas, el orgullo y la emoción que tenían. Eso es importante que venga el presidente y lo vea".

"Queremos que vea como disfruta la familia un evento que quizás no puede alcanzar", continuó y remató: "Que sepa que Neuquén tiene las cuentas ordenadas, no tenemos endeudamiento, así que puede también tomar nota y algún ejemplo de nosotros".