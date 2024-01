Hace más de un mes viajó junto a sus papás y deben permanecer nueve meses más, hasta que termine el tratamiento. Su familia aclaró que en la ciudad no hay especialistas que puedan tratarlo. Sin embargo, su hermanita de 10 años no pudo acompañarlos , y por este motivo, están recaudando fondos. La idea es que ella también pueda viajar y quedarse con su familia lo que dure la quimioterapia.

"El tumor que el tiene es maligno, está localizado y está en solo una zona pero hay chances de que pueda tener una recaída más adelante si no se realiza el tratamiento. Este tratamiento no garantiza un 100% de que se cure la enfermedad, pero si garantiza que no haya una recaÍda y que más adelante surjan otros tumores", agregó.

Pidieron a la gente que acompañe con una gran venta de empanadas a $5500 pesos la docena (todo casero). También solicitaron que recen por Marquitos "para que el Señor fortalezca mucho su vida" y por ellos como padres, "porque realmente no es fácil este proceso".

"Mi esposa está embarazada y tiene fecha de parto para marzo y también dejamos a nuestra hija de 10 años en Neuquén, la cual extrañamos. Rogamos al Señor nos fortalezca y nos dé paz en este tiempo", concluyeron.

Cómo podés ayudar a Marquitos y su familia

Las personas que quieran participar de la venta de empadadas pueden realizar el pedido al 2994024920. El reparto será este sábado 13, de 12 a 14 horas. Solicitaron también que compartan la información a través de las redes sociales.