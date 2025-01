Ola de calor: los balnearios convocaron a 50 mil personas este finde

ON - Calor Cuidad Rio (2).jpg Omar Novoa

El funcionario recordó que la Municipalidad busca generar un espacio público que sea gratuito y sostenga la calidad de los servicios. "Hace poco conocí un balneario de otra localidad que tenían los sanitarios con tarifas", dijo y aclaró que en Neuquén no hay que pagar para utilizar las prestaciones de los balnearios.

Neuquén capital cuenta con cuatro balnearios habilitados a orillas del río Limay: Albino Cotro (ex municipal), Gustavo Fahler (Río Grande), Sandra Canale (en calle Gatica) y Brun de Duclot (en el barrio Valentina Sur). Los espacios cuentan con la presencia de guardavidas y con el mantenimiento de los trabajadores municipales.

Así se preparan los balnearios del río Limay para recibir a miles de visitantes.mp4

Medida de fuerza de los guardavidas

En plena temporada de verano, los trabajadores agrupados en el Sindicato de Guardavidas de Neuquén (SIGUNE) iniciaron medidas de fuerza por un reclamo salarial, pero siguen prestando servicios a orillas del Limay porque rige una conciliación obligatoria.

"Es un reclamo injustificado, la ciudad de Neuquén paga en el marco de la legislación vigente. Los guardavidas son trabajadores municipales y el encuadre salarial está regido por ordenanzas y normativa municipal", sostuvo el subsecretario en declaraciones a LU5.

Aclaró que "o se puede saltear estas normativas y pedir que se pague por leyes nacionales o de otras jurisdicciones", sobre todo cuando "el Sindicato de Guardavidas de Neuquén ha firmado acuerdos de salarios en municipios vecinos por debajo de lo que paga Neuquén capital".

Guardavidas AC (6).jpg Anahi Cárdena

Baggio, que es guardavidas de profesión, aseguró que la Municipalidad de Neuquén tiene "un activismo a favor de los guardavidas", por lo que respeta no sólo la escala salarial impuesta por ordenanza sino también la calidad del servicio que se brinda en la costa.

Así, destacó "la calidad de las condiciones de trabajo, que es de excelencia en la indumentaria, el equipamiento, el equipamiento náutico, motos de agua, cuatriciclos, jaulas de rescate, la extensión de la temporada cuando amerita por las temperaturas".

ON - Calor Cuidad Rio (10).jpg Omar Novoa

El subsecretario aclaró que "no hay discriminación con ningún trabajador de la Municipalidad", por lo que todos cobran el último día hábil del mes. Recordó, no obstante, que no se puede sumar un ítem salarial por simple nota sino a través de una ordenanza en el Concejo Deliberante.

Aunque aseguró que van a considerar una ordenanza para modificar las horas extra, aclaró que "el sindicato sabe que no va a prosperar el reclamo de ninguna manera porque acá se rigen por la ciudad de Neuquén".

Susto por un incendio cercano

Un incendio de pastizales a la vera del río Limay, en la zona del barrio Confluencia, generó en la tarde del domingo temor por la cercanía con los bañistas que estaban disfrutando del agua durante la calurosa jornada. Los Bomberos de la Policía lograron apagar las llamas con el apoyo de personal municipal.

Fue el llamado de un vecino que alertó a lo Bomberos de la Policía sobre las llamas que se veían entre los árboles. Este cuerpo acudió inmediatamente y pidió la colaboración de Defensa Civil que llegó al lugar con un camión de Servicios Urbanos para abastecer de agua.

incendio- Confluencia- río-4.jpg Renato Ammann

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la ciudad, Francisco Baggio, detalló a LMNeuquén que el incendio se desató alrededor de las 17 y que se pudo controlar de manera rápida.

Si bien no hubo heridos por el fuego, fueron muchas personas las que se encontraban cerca del río y que fueron afectadas por el humo que invadió ese sector del sureste de la ciudad. Había muchos niños y adultos quienes caminaban la zona a pie ya que se encontraban a la vera del río Limay ante las altas temperaturas.