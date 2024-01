Otro sabotaje inundó de cloacas a cinco barrios en Centenario

Desde la Municipalidad no saben bien si fue un robo para hacerse de los elementos, o un ataque directo con otros fines. “Les hacen mal a los vecinos y no a una gestión de gobierno”, lanzó el funcionario municipal, quien sostuvo que pudieron contener que el derrame cloacal no se extienda aún más por las calles.

Cloacas Centenario.jpeg El robo de cables en un rebombeo cloacal de Centenario generó un derrame por las calles.

Hace unos días, desde la Municipalidad “fumigaron” la abandonada obra de la Avenida Traful, a donde van a parar los desechos cloacales. Los trabajos no se terminaron hace meses, y quedó una zanja a cielo abierto, con líquidos contaminantes.

Centenario: deudas, obra pública y contaminación

Los funcionarios municipales, Nagli de Agua y Saneamiento, Alicia Manucci de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Eugenia Jaffella de Planificación y Ordenamiento Territorial, mantuvieron una reunión con los vecinos de los alrededores de esa obra, preocupados por la situación de contaminación,.

En la deuda de proveedores de la comuna aparecen 323 millones de pesos de 2023, a la UTE que estuvo llevando a cabo los trabajos. Hubo un corte de transferencias del gobierno nacional desde septiembre pasado, se pararon las obras y nunca se entregaron los certificados.

Pero el robo de cables en uno de los rebombeos que tiene Centenario complicó aún más esa situación, debido a que está ubicado en una zona estratégica, que recibe los líquidos de los usuarios de la meseta.

Centenario tiene una nueva planta de cloacas, que fue inaugurada antes de que termine la gestión del exintendente Javier Bertoldi. Se inauguró con la visita en campaña de Sergio Massa.

La planta quedó a nueva, pero poco se sabe del funcionamiento real. Estuvo parada más de un año durante la pandemia, por un permiso de Recursos Hídricos, con una gran polémica vecinal en el sector de chacras, y una denuncia por contaminación.