Paritaria: el gobierno de Neuquén convocó a los gremios estatales

A través de notas formales dirigida a los referentes y firmada por el ministro Tobares, se realizó la convocatoria para la negociación salarial.

El gobierno provincial de Neuquén convocó a paritarias a los gremios ATE, UPCN y UNAVP con el objetivo de debatir los salarios del segundo semestre de 2026 . La convocatoria es para el lunes 13 de julio.

Todos los encuentros se realizarán en la Sala Laffitte de la Casa de Gobierno . ATE se deberá presentar a las 9.30, UNAVP a las 14 y UPCN a las 16.

La convocatoria llega apenas horas después de que el sindicato presentara formalmente el pedido ante Hacienda y ante el propio Ministerio de Gobierno para reabrir la mesa salarial, tal como lo establece el Acta Salarial firmada el 3 de diciembre de 2025.

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Paritarias de salarios estatales del segundo semestre en Neuquén: el pedido de ATE

Pero ATE no llega a esa reunión a defender el piso del IPC. El secretario general Carlos Quintriqueo aclaró en las últimas horas qué es lo que pretende el gremio de esta convocatoria.

Durante dos años contribuimos a la paz social. Ahora es momento de cosechar". Dijo a LM Neuquén. El planteo del gremio apunta a una compensación histórica por el atraso acumulado en los últimos dos años, un período en el que los salarios estatales perdieron terreno frente a un costo de vida neuquino que castiga de manera diferencial. Se trata de que los alquileres están al menos cinco puntos por encima de la media nacional y los servicios básicos como la electricidad también superan ampliamente al resto del país.

ATE - ATEN - DEJUN -LEGISLATURA - GNL (2) El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo fue convocado por el gobierno provincial a discutir paritarias. Claudio Espinoza

El contexto, además, no le juega en contra al gremio. Las arcas provinciales crecieron, hubo desendeudamiento y el megaproyecto de GNL coloca a Neuquén en el mapa de las grandes potencias energéticas del mundo. Para Quintriqueo, el argumento es contundente porque dijo que "plata hay". La discusión del 13 de julio dirá si el Gobierno está dispuesto a generar una propuesta por encima de lo acordado el año pasado.

¿Qué pasa con ATEN?

Por otra parte, el gremio docente ATEN llegó a un acuerdo anualizado por el IPC por lo que en esta primera instancia no se conoce si será convocado por el gobierno, a menos que ATE y los demás gremios estatales consigan una propuesta superadora que no esté en el acuerdo preexistente de los docentes.

El caso de ATEN es diferente. El gremio docente cerró un acuerdo que incluye una compensación no remunerativa y no bonificable de 350.000 pesos, pagadera en dos cuotas: la primera ya fue abonada en la segunda quincena de enero de 2026, y la segunda está prevista para la segunda quincena de septiembre. A ese monto base hay que sumarle el incremento acumulado por IPC, con lo cual el importe final variará según el cargo y de manera proporcional a las horas cátedra de cada docente.

La distinción es que, al tiempo que ATEN cerró con esa suma extraordinaria como eje del acuerdo , ATE llega a la mesa del 13 de julio sin ese antecedente y con un planteo más ambicioso.

Y si el sindicato estatal lograra cerrar en mejores condiciones que lo acordado por los docentes, nada impediría que ATEN volviera a la carga y reclamara reabrir su propia paritaria para equiparar o superar lo que obtenga ATE. En el mundo gremial neuquino, lo que uno consigue siempre termina siendo el piso del siguiente.