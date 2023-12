Piden ayuda para tres sobrevivientes de un choque fatal en la Ruta 151

Por el momento, se encuentra internado en el hospital de Allen, donde este jueves dieron la orden de compra para las prótesis de las piernas.

Las personas pueden colaborar con la causa en la cuenta de Mercado Pago cristopuede

"Hoy salió la orden, pero lamentablemente al hospital se le rompió el Arco en C que da las imágenes y lo tienen que derivar a otro nosocomio. Lo más probable es que si no encuentran un hospital que pueda hacer la cirugía en la zona, lo deriven a Buenos Aires. En Cipolletti no tienen insumos en el quirófano, el hospital está muy complicado. Yo me ofrecí a comprar, pero no sé si aceptarán el aporte", sostuvo.

En total, son 12 millones de pesos para las prótesis de las piernas y la cara. pero como ya salió la orden para comprar las prótesis de las piernas, restan $8.900.000 para la prótesis del rostro. "Ya vendimos casi 70 docenas de empanadas, con lo cual no cubro ni el 10%, pero de a poco se va a ir dando", comentó Carina.

Las mellizas heridas en el choque fatal

La otra accidentada es su nuera Alejandra Folco, quien sufrió quebraduras expuestas en ambos brazos. "Le colocaron tutores y recibió el alta ambulatoria", precisó.

Para la joven se necesitan prótesis por un costo de $2.700.000. "Ella va a quedar con secuelas, lo mismo que mi esposo. Ya nos dijeron que le va a quedar una pierna más corta que la otra", se lamentó la mujer.

En tanto Melany Folco, la hermana melliza de su nuera, fue trasladada al Hospital Provincial Neuquén donde pudieron conseguir una de las placas de titanio. "Lo otro lo compramos para el húmero y un omóplato. En total fueron $1.030.000, entre placas y clavos de titanio", relató.

accidente fatal ruta 151 cinco saltos

La mujer destacó la buena voluntad de los médicos. "Ponen lo mejor de sí para que puedan salir adelante, pero hay pasos que seguir y uno como familiar o herido, no cuenta con ese tiempo. Ese es el problema. Un traumatólogo nos dijo que se puede esperar hasta los 21 días para hacer la cirugía, después de eso se puede complicar y está el riesgo de una infección", advirtió.

Las víctimas venían de trabajar en Vista Alegre. Desarmaron una fiesta y regresaban desde Cinco Saltos a Cipolletti, donde tienen su empresa familiar que se dedica a la organización de eventos sociales.

En el Gol también viajaban las dos víctimas fatales -Nicolás Benavente y Franco Contreras- y una joven llamada Alejandra Sifuentes que resultó con heridas leves.

