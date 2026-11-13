Piden justicia por el joven de 39 años brutalmente atacado en Loncopué: "Mi hermano va a estar muerto en vida"

Nelson Peña fue pateado en la cabeza el pasado 31 de octubre. "Lo dejaron en estado vegetativo y no va a volver a ser el de antes”.

El brutal ataque ocurrió el último sábado de octubre en la localidad de Loncopué.

La familia de Nelson Peña , quien fue brutalmente atacado en Loncopué , continúa reclamando justicia . Mientras tanto, el hombre de 39 años permanece internado en estado crítico en Neuquén capital.

A casi dos semanas de la violenta agresión, sus seres queridos cuestionaron la decisión judicial que permitió al acusado permanecer en libertad mientras avanza la investigación por tentativa de homicidio.

El hecho ocurrió el pasado sabado 31 de octubre , cerca de las 11 de la mañana, en inmediaciones de la Cooperativa Obrera de Loncopué . Según se pudo reconstruir, una discusión entre dos hombres terminó en una violenta agresión.

Peña cayó al suelo y habría recibido varias patadas en la cabeza, que le provocaron lesiones cerebrales de extrema gravedad.

Tras el ataque, fue encontrado por su madre, tendido en el suelo, inconsciente y convulsionando. Una ambulancia lo trasladó inicialmente al hospital local y luego fue derivado a Zapala. Finalmente, ingresó a un policlínico de Neuquén capital, donde debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia por un hematoma cerebral masivo.

Desde entonces, permanece internado en la unidad de terapia intensiva, con pronóstico reservado y asistencia respiratoria mecánica.

FOTO ARCHIVO.

“Mi hermano va a estar muerto en vida”

Este viernes, su hermana, Angélica Peña, dialogó con Canal 7 y expresó el profundo malestar de la familia por las medidas judiciales impuestas al presunto agresor.

Como consecuencia de los golpes, Peña sufrió una fractura de cráneo, un traumatismo craneoencefálico grave y una severa hemorragia cerebral que obligó a los médicos a realizar una intervención de urgencia.

Según explicó su hermana, recientemente debieron practicarle una traqueotomía y los informes médicos que recibe la familia son desalentadores debido a la magnitud de las lesiones neurológicas.

“Mi hermano no se va a mover de esa cama. Lo único que va a hacer va a ser respirar, porque el daño fue muy severo en su cráneo, en su cerebelo”, expresó. “Mi hermano no se va a mover de esa cama. Lo único que va a hacer va a ser respirar, porque el daño fue muy severo en su cráneo, en su cerebelo”, expresó.

En medio de la angustia, la mujer manifestó su temor por las consecuencias permanentes que podría sufrir Nelson. “Mi hermano va a estar muerto en vida”, lamentó.

La familia sostiene que el hombre podría quedar en una situación de extrema dependencia. “Pasás a verlo a una terapia intensiva y lo ves con los ojos cerrados, solamente que respira con una traqueotomía”, relató.

“A mi hermano, donde le pegaron, lo dejaron en estado vegetativo y no va a volver a ser mi hermano el de antes”, agregó.

FOTO ARCHIVO.

La situación judicial del acusado

La investigación judicial continúa avanzando. Por el hecho, un hombre de 33 años fue imputado por tentativa de homicidio, durante una audiencia de formulación de cargos en la que se estableció un plazo de cuatro meses para desarrollar la investigación.

Inicialmente, la Justicia había dispuesto que el acusado cumpliera 15 días de arresto domiciliario en una vivienda de Plaza Huincul. Sin embargo, una vez finalizado ese período, se modificaron las medidas cautelares y el imputado recuperó la posibilidad de circular libremente, aunque sujeto a determinadas restricciones.

Según explicó Angélica, durante los próximos dos meses, el acusado deberá fijar residencia en la zona de Cutral Co y Plaza Huincul, presentarse cada 48 horas en una dependencia policial y cumplir una prohibición de acercamiento a los familiares de la víctima y a los testigos de la causa.

“Él puede caminar libremente por las calles de Cutral Co y Plaza Huincul”, cuestionó la hermana de Nelson. “Él puede caminar libremente por las calles de Cutral Co y Plaza Huincul”, cuestionó la hermana de Nelson.

El imputado argumentó que necesita continuar trabajando para mantener a su hijo de cinco años, una situación que fue considerada al momento de discutir las medidas cautelares.

“Él tiene que tener prisión preventiva”

Angélica fue contundente al expresar la postura de sus seres queridos respecto de la situación procesal del acusado.

“Él tiene que tener prisión preventiva”, sostuvo y aseguró que la familia continuará reclamando que se revise la decisión judicial.

“A él se le da la posibilidad de que pueda salir a trabajar para sostener a sus hijos, mientras mi hermano está tirado en una cama sin poder asistir a sus hijas”, agregó Angélica. “A él se le da la posibilidad de que pueda salir a trabajar para sostener a sus hijos, mientras mi hermano está tirado en una cama sin poder asistir a sus hijas”, agregó Angélica.

FOTO ARCHIVO.

Investigan si hubo más personas involucradas en el ataque

Otro de los puntos que mantiene en alerta a la familia es la posibilidad de que hayan participado otras personas en la violenta agresión ocurrida en Loncopué. Según relató Angélica, durante una de las audiencias judiciales, la Fiscalía presentó material audiovisual que podría aportar información relevante para reconstruir lo sucedido.

“La fiscal había presentado videos y nos dijeron que estaban los videos de los autores partícipes. No nos dijeron quiénes estaban ni cuántos estaban”, señaló. “La fiscal había presentado videos y nos dijeron que estaban los videos de los autores partícipes. No nos dijeron quiénes estaban ni cuántos estaban”, señaló.

La investigación está a cargo de la fiscal Natalia Rivera, de la V Circunscripción Judicial, con asiento en Chos Malal, quien mantiene contacto con los familiares de la víctima.