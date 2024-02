Qué dijeron los concejales del discurso de Mariano Gaido

Daniel Figueroa concejal neuquen El concejal Figueroa consideró que el discurso de Gaido fue "bueno" Claudio Espinoza

El concejal dijo que uno de los primeros desafíos del Concejo Deliberante será apoyar al Ejecutivo municipal en conseguir que el colectivo no aumente su tarifa como se pretende desde el gobierno nacional.

"Creo que de todos los proyectos que habló todos son importantes. Habría que ver las prioridades con base en los recursos. Como dijo el intendente se va a pelear legalmente el tema del subsidio al transporte porque consideramos que es un recurso que se está tomando, se sigue percibiendo y el Estado nacional se lo queda Buenos Aires", manifestó y destacó: "La palabra es resistir la medida que Nación trata de imponer y que nosotros tenemos que defender y el Concejo Deliberante tiene que estar a esa altura de la situación".

Por su parte, el concejal oficialista Atilio Sguazzini (MPN), consideró que el intendente fue a ratificar sus compromisos de campaña "más allá de contexto nacional, que es tan difícil y que avasalla a los gobiernos provinciales y municipales y ataca a los sectores más vulnerables".

El concejal emepenista indicó que "nosotros tenemos un compromiso en esta plataforma"

"Nosotros tenemos un compromiso en esta plataforma y lo que ha hecho el intendente en el día de hoy es ratificar aquello que nos comprometimos con nuestra ciudadanía: seguir trabajando en la obra pública que es esencial para muchos sectores de la ciudad, seguir con nuestro programa de acceso a lotes con servicio para muchas neuquinas y neuquinos que necesitan construir el sueño de sus familias", indicó.

La idea es "sostener un boleto de buena calidad en cuanto a precio y servicio, porque hoy tenemos el mejor servicio de transporte urbano de pasajero que tiene el país, y garantizarle a todos los estudiantes de todos los niveles un boleto estudiantil gratuito, y lo vamos a hacer en la construcción de consenso porque entendemos que la democracia, aunque uno ejerza el derecho desde el Ejecutivo, también lo tiene que hacer respetuosamente con la oposición", destacó el concejal emepenista.

En tanto, Esteban Martine, del Bloque PTS-Fit Unidad consideró que "el discurso de Gaido confirma que el ajuste nacional del gobierno de Milei va a impactar en Neuquén".

En tanto a las "omisiones" que tuvo el discurso, Martine dijo que "tienen que ver con cómo impacta hoy ese ajuste en las tarifas de luz, en las tarifas de gas, y también en el servicio de transporte público, que ya tuvo un tarifazo".

Esteban Martine concejal FIT Izquierda Neuquen

"Otra de las omisiones de este discurso tiene que ver con que este ajuste tiene grandes perdedores, la mayoría del pueblo de Neuquén está perdiendo con este ajuste, pero hay grandes ganadores también, entre ellos el mercado inmobiliario que vio cómo se derogó la ley de alquileres con el DNU que está vigente desde diciembre y eso afecta duramente a la ciudad de Neuquén porque hoy los inquilinos están absolutamente desprotegidos y teniendo que afrontar costos de los alquileres y actualizaciones", expresó el concejal.

Valeria Todero, del Bloque Coalición Cívica Ari consideró que el discurso fue "ambicioso" y "acorde a la ciudad de gran crecimiento que es Neuquén. "Me parece que el rol del concejal en estos momentos tiene que ser el de tener un control sobre esas obras anunciadas, de cómo se van a transitar, sus plazos, las licitaciones, las modificaciones presupuestarias", afirmó.

Todero dijo que igualmente el discurso le dejó "sabor a poco" y apuntó a que "no" da respuesta a los vecinos que no están viviendo en buenas condiciones. "¿Cuánto me puede importar las obras que se anuncian cuando a mí no me están atendiendo derechos básicos como el agua", afirmó la concejala en referencia a los vecinos que este verano estuvieron sin agua en el Oeste de la ciudad.

También el concejal Santiago Galíndez (MPN) apoyó el discurso de Gaido y dijo que el desafío más importante que tienen en el Concejo Deliberante es comenzar a trabajar ya en este paquete de ordenanzas que trajo el intendente.

"Vamos a buscar darle las herramientas al intendente para que el boleto del colectivo no tenga que subir y para que el transporte siga con esta eficiencia, vamos a analizar la ordenanza que trajo para tomar créditos", concluyó.