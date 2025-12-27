Rolando Figueroa sobre los votos de La Neuquinidad a favor del presupuesto de Milei: "Es un instrumento de gobernanza"

El gobernador de la provincia visitó los estudios de LU5, hizo un repaso de su gestión y analizó el panorama nacional. Qué opinó de la votación de La Neuquinidad.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, visitó los estudios del LU5 para hacer un balance del año, el segundo de su gestión al frente de la provincia. Además de destacar la inversión en obra pública, las respuestas habitacionales para los neuquinos y la importancia de ordenar las cuentas públicas, dio su respaldo a las legisladoras nacionales por Neuquén que representan a su partido, La Neuquinidad, y le dieron su voto al presupuesto 2026 de Javier Milei.

Figueroa opinó sobre la votación del presupuesto 2026 en el Congreso Nacional y las intervenciones de la diputada Karina Maureira y la senadora Julieta Corroza, que son representantes de La Neuquinidad y que votaron a favor de la iniciativa del presidente.

Para el mandatario provincial, la decisión de las legisladoras neuquinas apuntó a otorgar un instrumento de gobernanza para la gestión del presidente. Aseguró que "para que a Neuquén le vaya bien, hace falta que a Argentina le vaya bien", aseguró.

"Tenemos que asegurar que el país tenga un presupuesto", expresó. Y aclaró: "Dijimos con Karina y Julieta que no se puede gobernar un país sin presupueston y dimos un instrumento de gobernanza".

Rolando Figueroa LU5 (9) Maria Isabel Sanchez

El gobernador respaldó la votación de Maureira y Corroza, que expresaron ciertas críticas al presupuesto que marca la hoja de ruta de Milei para el año entrante. En ese sentido, recordó que la diputada neuquina votó en contra de los capítulos que desfinanciaban ciertos aspectos de asistencia social, la inversión en educación y en ciencia.

"en discapacidad y los fondos en educacuón, Karina votó en general pero no apoyó en eso", dijo y añadió: "Julieta votó también manifestando su oposición, y se abstuvo en contra de la desfinanciación de la parte educativo".

"El gobierno nacional sabe lo que genera Neuquén, tenemos muy buena relación, ellos trabajando en el país y nosotros con Neuquén", dijo Figueroa, que reconoció que muchos de sus electores también votaron a Milei en las últimas elecciones legislativas.

"Tenemos mucha participación dentro de nuestro electorado que también elige de presidente a Milei", admitió. Y agregó que, sin embargo, "el elector de Milei no quiso volver al pasado y ratificó a Milei pero sabe cuándo elige presidente, cuándo elige gobernador y cuándo elige intendente".

Una búsqueda del mutuo beneficio

"No peleamos por pelear, peleamos por Neuquén", dijo Figueroa y aclaró: "Es una convivencia sana, respetuosa, cada uno con sus objetivos"

"Es muy valorado la sustentabilidad social que se está otorgando en Neuquén a un proyecto económico que es una herramienta fundamental para el crecimiento de las reservas y de la economía argentina. Los siete mil millones de dólares que vinieron desde Neuquén para generar el superávit energético, eso lo dio la provincia de Neuquén y el esfuerzo de los neuquinos", afirmó.

Rolando Figueroa LU5 (4) Maria Isabel Sanchez

Figueroa se autocalificó como "un político de cabotaje" y aclaró que su único interés es que a la provincia de Neuquén le vaya bien, sin intenciones de asumir un rol en el escenario político nacional. En ese sentido, se refirió a la injusta coparticipación federal entre las provincias: "Por cada cien pesos que aporta la provincia de Neuquén, recibimos 50, mientras las provincias del norte reciben 700, con el agravante de que el vecino del norte ve las noticias de Vaca Muerta y viene a buscar oportunidades acá", aseguró el mandatario.

"Dentro de ese escenario, estamos convencidos de que somos uno de los pilares fundamentales para permitir que crezca el país", dijo el gobernador, que manifestó la necesidad de mantener una buena convivencia con el gobierno nacional.

"La provincia de Neuquén es fundamental para el crecimiento del país y eso a nivel nacional se sabe, del partido que sea", aclaró.

Otros datos del crecimiento de Neuquén

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, aseguró que“el crecimiento del empleo privado ha sido el más grande del país durante nuestra gestión” y que Neuquén “es la única provincia que creció el empleo privado y la que más le aportó al crecimiento registrado al país”.

Durante la entrevista en la radio, el mandatario provincial se refirió al crecimiento de la mano de la industria petrolera y destacó el trabajo neuquino para el desarrollo de Vaca Muerta.

Las cifras desestacionalizadas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), señalan que la provincia del Neuquén volvió a mostrar los mejores números de empleo privado en todo el país. Entre 2023 y 2025 sumó 4.102 puestos laborales formales y creció 2,9 por ciento, en un contexto nacional signado desde hace meses por la pérdida sostenida de puestos de trabajo.

La ampliación del mercado laboral neuquino se explica a partir del auge de la actividad industrial en Vaca Muerta y el consecuente desarrollo de la cadena de valor del sector hidrocarburífero, impulsado por políticas públicas que ponen el foco en garantizar que las oportunidades sean primero para quienes residen en la Provincia.

Según informes nacionales, Vaca Muerta aporta 7,000 Millones de dólares al superávit comercial del país y la balanza comercial energética tuvo un incremento del 40% en 2025.

En este contexto, el gobernador aseguró que el “récord de producción no siempre es récord de ingreso: producimos más, pero recibimos menos recursos en términos reales”. Señaló que la baja internacional del precio de los hidrocarburos tiene impacto en las regalías que recibe la provincia y explicó que “los neuquinos producimos más, pero recibimos menos; tenemos que vender mucho más para recibir lo mismo o menos que en 2023”.

Sin embargo, Figueroa destacó la administración responsable de los recursos provinciales frente la caída de los ingresos y que la gestión eficiente ha permitido realizar inversiones clave en infraestructura vial, educativa y seguridad, para permitir el crecimiento de la provincia.