El oficialismo consiguió que el Congreso apruebe el presupuesto 2026

Milei logró que su proyecto se convierta en ley. Se trata del primer triunfo legislativo para el libertario. Para el Presidente fue "un hecho histórico".

Tras más de nueve horas de debate, el Senado convirtió este viernes en ley el Presupuesto 2026 . La votación en general fue aprobada por 46 afirmativos, 25 negativos y una abstención . Además de los senadores del oficialismo, acompañaron la iniciativa los bloques de la Unión Cívica Radical, PRO, un puñado de peronistas referenciados en el bloque Convicción Federal y senadores con terminales en gobernadores o que juegan libres en la Cámara alta.

Fue una extensa sesión cruzada por reclamos del peronismo y un puñado de dialoguistas por algunos artículos que incluyó La Libertad Avanza (LLA) en el proyecto. Es la primera vez que el gobierno del presidente Javier Milei contará con la denominada “ley de leyes” en dos años de gestión.

Universidades

Respecto al artículo 12, indica que las universidades nacionales tendrán recursos alrededor de 4,8 billones de pesos, pero también requisitos que deberán cumpliar para poder disponer de ellos.

El artículo 30 dispone la derogación del punto de la ley de Educación donde se establece que deberá destinarse un 6% del PBI a ese rubro, del financiamiento de la ley de Ciencia y Técnica que establece un aumento progresivo hasta llegar al 1%del PBI en el 2032, y del 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto educativo para los colegios técnicos.

Qué dijo Milei

Tras la votación del presupuesto 2026, con triunfos para el oficialismo tanto en general como en particular, el Presidente se expresó en redes sociales. Bajo el tìtulo de La Libertad Avanza, Milei destacó la votación con 46 votos afirmativos, 25 negativos y 1 abstención en general de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026. "Es un hecho histórico", subrayó.

Dijo que no hay registro de la aprobación de un presupuesto con equilibrio fiscal "de un espacio no peronista con estos números. Lo único comparable fue el presupuesto 2017, pero lamentablemente tenía déficit fiscal".

Agradeció a Patricia Bullrich, a Diego Santilli y los 46 senadores "que hoy dieron un ejemplo de patriotismo y responsabilidad".

Celebró que también se aprobara la Ley de Inocencia Fiscal, que - según sus palabras- "viene a reparar la estafa que el Estado le hizo a los argentinos durante 40 años, devolviéndoles la libertad de utilizar sus ahorros, y blindándolos para que ningún político del futuro se los pueda quitar. Esta ley es revolucionaria".

Explicó que permitirá blindar los ahorros de los argentinos para siempre. "Ningún gobierno que venga después de nosotros va a poder robarles los ahorros a los argentinos de bien. Estamos modificando los umbrales por los cuales el Estado podía perseguir a los argentinos ante una eventual evasión de impuestos. Hasta hoy en Argentina podían investigarte como evasor simple por diferencias de 1 millón y medio de pesos. El umbral de evasión simple se eleva a 100 millones de pesos, y el de evasión agravada a 1000 millones de pesos".

Puntualizó que se modificará el plazo de prescripción para la determinación tributaria de ARCA, disminuyéndolo de 5 años a 3 años. Además, que quien incumpla y sea notificado, podrá resolverlo pagando lo que debe, dando a los ciudadanos todas las instancias necesarias para normalizar su situación fiscal sin tener un problema penal.

"Se blinda para siempre a los ciudadanos argentinos que adhieran al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, mediante el cual pueden normalizar su situación patrimonial pagando Ganancias solo por su facturación e independientemente de su variación patrimonial (Es decir que, al adherir, ARCA calcula el monto a pagar de impuesto a las ganancias solo por lo facturado durante ese ejercicio fiscal, sin importar cuánto haya aumentado el patrimonio y/o el consumo personal durante ese período)", agregó el mandatario.

Felices por el logro de un Presupuesto histórico.



Y muy contentos con los Senadores que votaron a favor de Argentina y con el equipo que trabajó para lograr el objetivo. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 27, 2025