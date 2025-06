Rolando Figueroa en modo campaña: su estrategia electoral y los candidatos que suenan

Figueroa resaltó, y se encargó de hacerlo en reiteradas oportunidades, que a todos ellos los une “la defensa de Neuquén”, más allá de los matices que puedan existir.

Por esta razón, cuando dirigió, sin nombrarlo, un mensaje al senador Oscar Parrilli, lo hizo sin mencionar al peronismo (un sector de este partido está dentro del frente Neuquinizate), sino a una manera de hacer política. Habló de que “los cargos no se heredan, se ganan, independientemente de cómo nos llamemos” y que no quiere más en el Senado “a los amigos de”. Y fue más allá, al indicar que “esa persona” no sólo “no hacía respetar a Neuquén, sino que ni siquiera se hacía respetar a sí mismo. Su jefa (por Cristina) le decía pelotudo y se quedaba callado”.

Con la referencia a Parrilli, Figueroa buscó también sacar de la cancha al PJ orgánico, con la clara intención de llamar a una parte de ese electorado peronista a inclinarse por su propuesta.

Sondeo y candidaturas

Figueroa hizo saber que, según los sondeos que maneja, la pelea por las bancas en el Congreso se polarizará entre su espacio político y el libertario, que en la provincia ofrecerá dos propuestas: La Libertad Avanza y el partido Fuerza Libertaria que lidera Carlos Eguia. El gobernador habló sólo de la LLA, sin tomar en cuenta que, quizá, el otro partido libertario pueda arrastrar también una buena cantidad de votos, dependiendo de lo que electorado identifique como más “libertario” o cercano al gobierno nacional.

Pero más allá de eso y, volviendo a la estrategia, lo que trascendió es que Figueroa, a través de sus candidatos, buscará diferenciarse de las políticas nacionales poniendo de relieve, por ejemplo, la visión del rol de un Estado que “en Neuquén se ocupa de lo que Nación abandonó” pero cuidando las formas y sin atacar la figura del presidente. Esto, a partir de un dato que surgió de encuestas que le acercaron al oficialismo provincial y que indican que un 60 por ciento de quienes afirman tener una imagen positiva de la gestión de Figueroa votaron a Milei en el 2023.

En cuanto a las candidaturas, hubo un hecho que nadie pudo pasar por el alto en ese acto celebrado en el centro de convenciones Domuyo: el encuentro lo abrió la ministra de Desarrollo Humano, Julieta Corroza, que será la elegida para encabezar la lista de senadores.

Respecto al resto de los nombres (Juan Luis Ousset o Leticia Esteves, por ejemplo), si bien Figueroa dijo que se darán por consenso o, en todo caso, a través de una interna, lo que se especula que ocurrirá es otra cosa.

“Mariano (por Gaido) no pone ningún condicionamiento”, dijo. Una frase que va en línea con la manera en que se piensa la conformación de las nóminas, donde Figueroa definirá las candidaturas con el apoyo del intendente.

Todo ello en el marco de en un pacto que excede esta elección y que se proyecta al 2027, en un escenario de búsqueda de reelección por parte del gobernador y de continuidad del proyecto político de un Gaido que no puede presentarse a un nuevo mandato pero sí designar un sucesor/a en la ciudad.