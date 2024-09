Tras ser destrozada por el viento, la pasarela de Huarenchenque fue reconstruída y habilitada

Personal de Vialidad realizó una reconstrucción casi total, conservando solo un 20 por ciento de la pasarela original: los anclajes, la estructura rígida de soporte y las maromas principales. El 80 por ciento restante -que incluye vientos (tensores que ayudan a la sujeción y al tránsito), bulones, bulones especiales, tensores, grilletes, tablero y correderas de madera- fue reemplazado con nuevos materiales para una mayor seguridad y durabilidad.

Desde Vialidad Provincial explicaron que el trabajo fue complejo. Se realizó in situ. Las condiciones meteorológicas no fueron las mejores ya que era pleno invierno y, por seguridad, las tareas en altura no podían ejecutarse si había viento.

reconstrucción pasarela huarenchenquen 1.jpg

Desde este miércoles, la pasarela fue habilitada al paso peatonal. De esta forma, un centenar de familias de la comunidad Mellao Morales vio restablecida la posibilidad de cruzar el río Agrio a través de una estructura segura.

El temporal de viento que destrozó la Pasarela de Huarenchenque

Un temporal de viento en junio, con ráfagas de hasta 100 km/h, produjo importantes daños en las distintas localidades del centro oeste neuquino. Uno de los más significativos fue la estructura de la Pasarela de Huarenchenque, a unos 30 km de Loncopué. La misma cumple un rol social esencial en la zona para más de un centenar de familias de la comunidad Mellao Morales que viven en la margen izquierda del río Agrio.

Juan Carlos Sáez, un referente social de la localidad de Loncopué, en contacto con LM Neuquén precisó en ese momento que la pasarela no se podía utilizar más. "La verdad que quedó toda destrozada. Tienen que hacerla totalmente nueva o bien atender el reclamo de años y construir el puente de una vez por todas”. En igual sentido, expresó que “hay dos opciones nomás y por supuesto nosotros pedimos y queremos que sea un puente el que reemplace en forma definitiva a la pasarela”.

Sigue el reclamo por la pasarela en Huerenchenque

Asimismo, relató que los docentes que trabajan en la escuela existente en la comunidad también sufren las consecuencias del mal estado de la pasarela. “Ellos dejan el auto de este lado del río para cruzar al otro lado y deben caminar unos 5 km para llegar a la institución”, señaló.

Hay un camino que sale desde la comunidad y que tiene una distancia de 32 km hasta el pueblo, pero que según sus palabras durante todo el tiempo es intransitable por el escaso mantenimiento que recibe.