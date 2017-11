"No me gusta este fútbol alocado de la Selección"

“No me gusta este fútbol impaciente, medio alocado que se ve en la Selección”, dijo sin vueltas, y lo apoyó con un concepto: “La velocidad en el fútbol está en el freno, en el engaño. Este es un juego que tiene muchos obstáculos. No es una carrera lineal, de cien metros. Esa velocidad está recontra mal entendida”, disparó a LM Neuquén.

"Estoy en contra de que hay que dársela a Messi, para mí es al revés. Él debe ser un eslabón importante para que pueda engañar en ciertos momentos”. Rubén Capria El Mago está en contra de la messidependencia.

Sobre el partido con Nigeria (2-4), dijo: “Argentina hizo un buen primer tiempo, funcionó bien, con varios de los conceptos que están intentando desarrollar. En el segundo hay cosas que no se pueden explicar, pero pasan, como que te hagan tres goles en ocho minutos. Igual hay que hacer una valoración relativa de esta clase de partidos, porque hay mucha prueba. No hay que mirar las cosas con el tremendismo del resultado vacío”. Acerca de Sampaoli tiró: “Algunas cosas no me gustan, como las que acabo de mencionar, y otras sí”. A su favor destacó: “Me gusta mucho la dupla de centrales Otamendi-Mascherano, me parece que son dos futbolistas muy importantes de inicio de juego que le van a dar un muy buen dividendo a la Selección”.

Considerado uno de los exquisitos enganches del fútbol argentino, Capria se lamentó por la desaparición progresiva de esta posición en la actualidad. “Este tercer paso importantísimo como lo es la gestación del juego se ha venido depreciando y se ve deprimida por el miedo que existe en el fútbol actual. Esa clase de jugadores que tienen que ver con la creación, con la impronta, con el talento, se vio suplida por el esfuerzo, el orden, el tacticismo acérrimo”, se quejó el hoy analista de la cadena Fox Sports.

No obstante, se ilusiona con un cambio porque “el mundo te muestra que esos futbolistas son fundamentales. En las grandes selecciones del mundo no juegan sólo con un estratega. Juegan con más de uno. Y se ve, por suerte, en los campeones del fútbol argentino que con este esquema mejor funcionan”, y puso como ejemplo a Boca, “que hace un juego de audacia, y también el Lanús de (Jorge) Almirón. Creo que este es el paso que Argentina tendrá que volver a dar”, cerró.

Sobre el huevo

“Acuña anda bien de lateral zurdo”

“La decisión de Sampaoli de poner a Acuña como alternativa de lateral izquierdo me parece acertadísima. En ese puesto tiene mucha más faceta de ataque y de salida que de marcación. El volante por izquierda devenido lateral no es un desmerecimiento. Al contrario, los grandes laterales del mundo han jugado de volantes. No hay muchos jugadores que tengan la capacidad de salida que tiene Marcos por izquierda”. Así, el Mago elogió al Huevo.