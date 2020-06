En otras declaraciones al diario Clarín, detalló cómo está el sistema de salud: "Tengo 60 por ciento de camas ocupadas. A este ritmo de contagios, estamos a 30 días o poco menos para que se nos ocupen todas. Mirá: la gente que hoy se juntó por el Día del Padre y se contagió ya está, en 15 días aproximadamente algunos de ellos van a ocupar camas de terapia intensiva. Con esos no puedo hacer nada. Pero si cerramos todo esta semana, si volvemos a fase 1, puedo frenar los casos de los 15 días restantes. ¿Me explicó? Voy ganando margen. Nosotros estamos al borde, inventando camas en todos lados. Pero es una ruleta rusa. Hay que volver a acomodar la curva y tratar de que esto sea el pico".

A su vez, aseguró que ahora no se está "cerca de un colapso sanitario por cómo se encuentra el sistema de salud porque la cercanía del colapso no es por el uso o por la variable de la ocupación de camas, sino por la tendencia en la velocidad del crecimiento de casos", y explicó que "no existe una sola solución para un tema complejo como es una pandemia, son múltiples los abordajes porque el tema en sí mismo es complejo".

Kreplak desarrolló que "la restricción de la circulación o aislamiento o cuarentena es una de las más antipáticas medidas porque es homogénea -iguala a todos a hacer lo mismo- y eso es un problema", aunque "hasta ahora es efectiva". Y remarcó: "Nosotros queremos ir administrando esta atención para que en ningún momento se sature el sistema de salud y que no tengamos que elegir a qué argentino o argentina darle un respirador".

Embed

A pesar de reconocer que la medida del aislamiento social, preventivo y obligatorio que tomaron "fue acertada en cuanto a tiempo", expuso que uno de los principales problemas para gestionar la pandemia fue "la crisis gravísima" en la que se encontraba la salud pública de la Provincia.

"No somos un país del primer mundo que fue invirtiendo a lo largo del tiempo en salud, incluso pasó meses atrás en países europeos con sistema de salud fuertes y con capacidad económica como Italia, España, Alemania que también se han saturado. En el caso de la PBA se combinan dos cuestiones: el estado de abandono del sistema de salud y la dinámica propia que tiene esta pandemia, con muchos casos juntos, en poco tiempo", explicó.

Tras analizar la situación actual de la pandemia, sentenció: "Este no es el momento para impulsar esas ideas, no tiene coherencia. Cuando empiecen a bajar los casos discutimos y analizamos cómo liberar más actividades. Estamos entrando al mes de julio y asistimos cómo aumentan los números de contagios, por lo que impulsar la idea de hartazgo de la cuarentena es jugar a la ruleta rusa".

“El conglomerado urbano del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es uno de los más grandes del mundo. Era tal la velocidad de los contagios de los primeros días que al principio teníamos una tasa de duplicación de dos días. Sin medidas restrictivas, en 15 días hubiéramos tenido contagios masivos”, añadió y concluyó: "Nuestra responsabilidad es advertir sobre estas cuestiones porque podríamos poner en riesgo la supervivencia del sistema de salud".

LEÉ MÁS

Subsidio al turismo por coronavirus: ¿de cuánto es y quiénes pueden acceder al beneficio?

Ya son 1000 los muertos por coronavirus en Argentina

Coronavirus: "Si Insaurralde no mejora, irá a terapia intensiva"

Coronavirus: cruzan el Paraná en lancha para ver a sus novios