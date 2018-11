"No veo un peso por las camisetas, es por gratitud"

Éxito de primer mundo

“Jamás hubiese pensado que la camiseta iba a trascender tanto. Mi idea era que sea una casaca recordada dentro del Federal A, no más que eso. Igualmente, de esos valores yo no recibo nada, ja”, destaca entre risas Nico Caprio, arquero de Cipolletti.

Es que el 1 no percibe ganancias económicas por los modelos ya que cede sus derechos a los diferentes clubes en los que juega. “Recuerdo las camisetas de Chilavert, Navarro Montoya, Olave, entre otros, y sigo esa línea. Yo no veo un peso por esto. No lo veo como un emprendimiento. Mi idea es devolver la gratitud en cada entidad donde juego a través de ese gesto”, cuenta.

El santafesino tiene muy en claro que en caso de recibir plata estaría condicionando sus diseños a la empresa encargada de hacerlos y es algo que no está dispuesto a ceder el guardameta.

100 euros cuesta su remera de Ferro en Inglaterra

Es decir, unos 4400 pesos argentinos. En tanto, la de River y Boca pueden conseguirse por $2200. “Jamás hubiese pensado que iba a trascender tanto”, dijo el arquero.

7 equipos en los que jugó

Nico Caprio tiene 29 años y ya pasó por Unión de Santa Fe, Libertad de Sunchales, San Jorge de Tucumán, Unión Aconquija de Catamarca, Cipolletti, Deportivo Petapa de Guatemala y Ferro de Pico. Hoy se desempeña en el Albinegro.

La versión albinegra

En su anterior paso por Cipolletti, Nico hizo una camiseta de color rosada con la figura de un León. Pero la nueva saldrá muy pronto. “Seguro va a pegar en el hincha. Va a haber dos modelos, una retro (con un ex arquero argentino) y otra con un personaje de Marvel”, afirma el portero albinegro, quien detalló que será vendida en la tienda oficial del club (1926) y que la intención es estrenarla ante Alvarado mañana en Mar del Plata.

Hay varios pasos a seguir para que salga a la venta. Primero debe usarla, por ende ser aceptada por el árbitro el día del partido. Una vez que sea utilizada pasaría al segundo paso que sería la parte de difusión y luego ya estaría en la tienda del club. “La casaca ya está diseñada. Están en Santa Fé. En pocos días estaría llegando para usarla”, dijo.

Más allá de las camisetas, Nicolás asegura que quiere trascender primero por su persona, luego por ser un buen arquero y por último a través de las prendas deportivas.

"La nueva camiseta de Cipo ya está. Esperamos estrenarla ante Alvarado. No lo veo como un emprendimiento, mi idea es devolver la gratitud a cada equipo”. Nicolás Caprio. Actual arquero de Cipolletti

Que le pongan onda

Por último, en relación a que otros equipos de la región del Alto Valle se animen a usar camisetas exóticas, Caprio destacó: “Estaría bárbaro que surja alguna idea en otra institución. Que le metan una onda distinta. Tengo gente conocida en Pillmatun y me gustaría que ellos hagan algo”.

Nico Caprio, un verdadero número uno también a la hora de diseñar las camisetas de los equipos donde juega.

Morales desde el inico en defensa

Cipolletti partió a Mar del Plata, la primera excursión como visitante con nuevo cuerpo técnico, y la novedad de que Jonathan Morales volverá a la defensa, más allá de que el equipo titular no fue confirmado.

Con Pablo Vergara totalmente recuperado, Gustavo Coronel duda en su inclusión desde el primer minuto. El neuquino forma parte de la delegación, pero es probable que vea acción saltando desde el banco de suplentes en esta vuelta a la actividad tras un desgarro que lo marginó por espacio de un mes de los partidos por el Federal A que tiene al Albinegro último.