No-vio-el-tren-y-se-salvó-de-milagro-2.jpg Claudio Espinoza

La formación no tuvo tiempo de detener su marcha y chocó con la parte delantera izquierda del Fiat Uno.

Solo se registraron daños materiales en el vehículo y la conductora sufrió golpes menores que no requirieron asistencia médica.

Verónica, la conductora del vehículo, explicó a LMN que: “No hay señalización, no está la barrera, miré para el costado y no lo vi al tren y la formación no tocó bocina como lo hacen normalmente. No lo vi y me llevó por delante”. “Pudo haber sido una tragedia”, concluyó.

tren agarro auto calle saavedra.jpg Gentileza

Si bien intervino personal sanitario en el lugar, la mujer no debió ser trasladada, a pesar de sufrir algunas molestias lógicas por el impacto y el estrés que le ocasionó la situación.

