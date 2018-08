"Nos estamos armando bien para lo que se viene"

El técnico todavía no lo confirmó, pero está claro que el santafesino es uno de los nombres que se perfilan para portar la cinta en el nuevo Cipolletti. “No ha sido un tema en el grupo todavía el de la capitanía, pero es algo que seguramente lo decidirá el entrenador”, explicó el zurdo.

“No es algo determinante en mi forma de ver el fútbol. Lo vamos a decidir nosotros, pero no lo he hablado con el grupo todavía. Zbrun puede ser un nombre, por supuesto, pero incluso soy de la idea de que es bueno tener un grupo de referencia dentro del vestuario”, soltó Víctor Zwenger.

Para el jugador, no hay excusas en la previa. Reconoce que los tiempos de preparación no son los ideales para un partido tan importante, pero se siente bien. “A Almagro le vamos a salir a ganar, respetándolo porque es un equipo de otra categoría, pero nosotros también nos estamos armando bien. Vamos a tener a mucha gente de nuestro lado y el estadio será una fiesta”, expresó el defensor.

La armonía grupal se percibe en las prácticas albinegras. Se hace notar la verborragia de Fernando de la Fuente cuando se detiene la pelota y la seriedad de Franco Coria durante y después de cada estímulo.

Pero quedan expuestas hasta en las chicanas las pocas horas de convivencia. “Fue importante haber concentrado. Compartir muchas horas juntos para conocernos, afianzarnos, estamos en proceso de armado todavía, pero hay un lindo clima de trabajo”, describió Zbrun.

1 titular se repite

De los once que iniciaron ante Arsenal, el único que volverá a ser titular el domingo es el defensor Jonathan Morales.

1 La era Crespo en el arco

No es su debut, pero sí una gran chance para Facundo Crespo en el arco de Cipo. El neuquino es candidatazo a heredar la posición que era de Matías Alasia.

Voz de mando

Por estilo y posición, junto con Coria las voces de los marcadores centrales se hacen escuchar. Ensamblaron rápidamente, lo mismo que aparentan haber logrado delante de ellos De la Fuente y Gabriel Chironi.

A simple vista, son las primeras sociedades futboleras en las que espera hacer pie el nuevo equipo, al que todavía le falta soltarse hacia adelante.

El santafesino será una de las caras nuevas en el partido de Copa. Su primera vez con la de Cipo en un gran clima albinegro.

Comienza la venta de populares en el Club Cipolletti

De 10 a 18, en la secretaría del club se pondrán a la venta las 3000 populares que la organización dispuso para los hinchas albinegros en el partido de Copa Argentina ante Almagro en Cutral Co.

Enorme expectativa hay en la ciudad y nadie duda de que los tickets serán agotados por los simpatizantes, que irán en micros especiales y vehículos particulares el domingo.

La caravana albinegra comenzará a circular por la Ruta 22 desde muy temprano, para evitar complicaciones al momento del ingreso y cumplir con los controles de la Policía de Neuquén.

Esta vez, los hinchas del Capataz ocuparán la popular norte (espaldas a la ruta) y la lateral (espaldas a Plaza Huincul). Además del ticket, será obligación portar el DNI, ya que se implementará el sistema de tribuna segura.

Si la cantidad de entradas lo permite, la rutina de venta anticipada se repetirá mañana, en el mismo lugar y también de 10 a 18. El costo de la popular es de $250 y no hay descuentos ni para menores, ni para damas, ni para jubilados.

Los plateístas deberán llegar a la ciudad neuquina con anticipación y comprar sus ubicaciones en la Caja Municipal local, ubicada en calle Sarmiento 145.

El técnico todavía no confirmó a los titulares

Con Diego Romero entre algodones, Lucas Comachi afectado por un cuadro viral estomacal y Brian Bortolotti tomando contacto con la pelota por primera vez en la semana ayer, el técnico Víctor Zwenger no quiso confirmar el equipo.

Tan precavido está el entrenador en este sentido, que para el cruce de Liga esta noche bajó de la convocatoria a Gustavo del Prete porque, si no llega Romero, será el compañero de Maxi Herrera y Emanuel Morales, porque si el que se baja es Comachi, el cipoleño tendrá su chance.

“Quiero esperar. Llegamos tocados con algunos chicos importantes para nosotros y no quiero decir algo que después me tenga que corregir porque la recuperación física en estas horas es muy importante”, explicó el ex marcador central.

Hoy el plantel hará pelota parada en defensa y ataque en La Visera. Prevén partir a Cutral Co mañana alrededor de las 19, para quedar concentrados en el hotel que dispone la organización de la Copa Argentina, donde también estarán Almagro y toda la técnica de la televisión, ya que el cruce se verá por TyC Sports.

La probable de Cipo sería con Facundo Crespo; Bortolotti o Matías Carrera, Franco Coria, Martín Zbrun, Jonathan Morales; Comachi o Morales, Fernando De la Fuente, Gabriel Chironi, Pablo Vergara; Del Prete o Romero y el Morro Herrera.