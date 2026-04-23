El frente frío llega con heladas, nevadas y vientos fuertes en buena parte de la región. Hay alerta del SMN y Vialidad. Piden precaución en las rutas.

Ola polar: anticipan hasta 15 grados bajo cero para una ciudad turística de la Patagonia Sur.

Un frente de frío intenso avanzará sobre la Patagonia y otros puntos del país desde la madrugada del sábado 25 de abril , generando una ola polar con temperaturas que descenderán por debajo de los cero grados en amplias zonas del territorio sur, y precipitaciones que combinarán lluvias y nevadas.

El Departamento de Meteorología y Climatología de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz , emitió en las últimas horas un alerta por condiciones invernales anticipadas para el próximo fin de semana, en el contexto de la ola de frío anticipada que afectará también a Neuquén.

El caso más extremo, en principio, se presentará en el sector de una ciudad turística de renombre internacional: El Calafate , puerta de acceso al Parque Nacional Los Glaciares .

En ese sector, el termómetro podría caer en el transcurso del fin de semana hasta los -15°C, según el informe del organismo provincial.

Ola polar - se esperan mínimas de 15 grados bajo cero en El Calafate - mapa El mapa de las temperaturas que se esperan durante el fin de semana en Santa Cruz, difundido por Vialidad Provincial.

No es la única zona de Santa Cruz en esa situación.

Los mismos valores se esperan en El Chaltén, otro punto turístico visitado por montañistas de todas partes del mundo.

También en las zonas cercanas a Lago Posadas.

Otras localidades afectadas por la ola polar

En otras localidades de la provincia las temperaturas también serán extremas: en 28 de Noviembre, Tres Lagos, Gobernador Gregores y Perito Moreno se proyectan mínimas de hasta -10°C.

Para la capital Río Gallegos y el resto del territorio santacruceño, los valores oscilarán entre los 0° y -5°C, con riesgo generalizado de heladas meteorológicas.

El descenso de la temperatura será más intenso durante la madrugada del domingo.

Según el informe oficial, en las horas posteriores y durante todo ese día, se podría repetir condiciones similares o incluso más frías, cerrando un fin de semana con características invernales pese a que el otoño apenas comenzó.

Santa Cruz, entre lluvias y nevadas

El frente frío vendrá acompañado de precipitaciones que se desplazarán de sur a norte.

El reporte de la AGVP anticipa lluvias generalizadas y nevadas débiles en varias localidades: 28 de Noviembre, El Calafate, El Chaltén, Tres Lagos y Gobernador Gregores. En Perito Moreno serán más aisladas.

ciudad-calafate-02.jpg En El Calafate la temperatura podría llegar a 15 grados bajo cero en la madrugada del domingo.

Como siempre en estos casos, la principal preocupación de las autoridades es la formación de hielo en la calzada durante la noche y la madrugada, cuando las temperaturas tocarán sus valores más bajos.

Esa situación podría generar complicaciones serias en rutas y caminos de la provincia.

Tanto la AGVP como la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) emitieron las recomendaciones básicas habituales para la población:

Reducir la velocidad al conducir,

Extremar las precauciones ante la posible presencia de escarcha

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Alertas del SMN en la Patagonia Sur

El alerta provincial de Santa Cruz se suma a las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes esta semana para toda la Patagonia Sur.

En el suroeste de Santa Cruz rige una alerta naranja por vientos, con ráfagas que podrían alcanzar los 110 km/h.

Para el resto de la provincia, junto a Chubut y Tierra del Fuego, la advertencia es amarilla por vientos del sector oeste, con ráfagas de hasta 95 km/h.

La cordillera de Santa Cruz también tiene alerta amarilla por nevadas persistentes, con acumulaciones previstas de entre 10 y 20 centímetros, superables en forma puntual en zonas de mayor altitud.

El oeste de Chubut y Santa Cruz acumula además una alerta por lluvias persistentes.

El SMN señala que el fenómeno está impulsado por un sistema de baja presión que ingresa desde el sur y avanzará progresivamente hacia el centro del país durante los próximos días.

El organismo no descarta actualizar las alertas en función de la evolución de las condiciones meteorológicas.