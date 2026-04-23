Aprobarán una ordenanza que transfiere la responsabilidad del control al municipio y le da más poder para identificar e incautar animales.

Chips, balas adormecedoras y remates: el plan para terminar con los caballos sueltos en una ciudad patagónica.

El Concejo Deliberante de una de las ciudades más importantes de la Patagonia sur se encamina a sancionar una nueva ordenanza para intentar erradicar un viejo trastorno: los caballos sueltos en rutas y en las calles de los barrios.

Para dimensionar el problema , el proyecto da cuenta de las cifras que alcanza el fenómeno en Comodoro Rivadavia , el lugar en cuestión.

Se calcula que en la ciudad petrolera de Chubut hoy circulan libremente entre 120 y 150 caballos por calles y rutas.

La iniciativa, que se votaría en la próxima sesión del poder legislativo local, fue impulsada por la concejal del bloque "Arriba Chubut", Mariela Aguilar, y conversada previamente con el Intendente Othar Macharashvili.

La idea que motivó la iniciativa es la necesidad de reemplazar una normativa anterior que, según la propia legisladora, en los dos años que tiene de vigencia no pudo aplicarse con efectividad.

Tres cambios centrales

El proyecto introduce tres cambios centrales:

La transferencia de responsabilidades de control desde la provincia al municipio,

de control desde la provincia al municipio, La implantación de chips en los caballos orejanos , como se les dice a aquellos sin marca ni identificación .

en los caballos orejanos como se les dice a aquellos sin marca ni . La firma de un convenio con la Sociedad Rural local para organizar remates de los animales no reclamados.

"Nos juntamos con el intendente, le preguntamos qué es lo que él quiere, y él nos transmitió justamente eso: que los caballos tengan los chips y generar un convenio con la Rural para hacer remates", detalló Aguilar en diálogo con el programa Radiocracia.

Rifles y baqueanos

Según explicó una de las impulsoras de la ordenanza, la ejecución de la norma quedará en manos del área de Control Operativo Urbano.

Para los operativos de captura se contará con rifles para dormir a los animales y baqueanos que asistirán a los agentes que intervengan.

De la captura al remate

El proceso para los animales capturados tendrá varias etapas.

"Si no se presenta el dueño a pagar la multa, se busca en un registro de posibles adoptantes voluntarios que se hagan cargo en resguardo”, explicó la concejala.

Y continuó “Si eso no sucede, termina en un remate en la Rural".

El mecanismo busca así dar una salida concreta a cada animal retenido, sin dejar margen para que el problema se reitere.

Dónde tendrán a los caballos retenidos

En cuanto a la logística de retención del animál, se acondicionará un espacio en la zona sur de la ciudad y se evalúa, también, recuperar tierras en zona norte para destinarlas al mismo fin.

Caballos sueltos en Comodoro Rivadavia Calculan que en Comodoro Rivadavia hay entre 120 y 150 caballos sueltos.

Allí, según rememoró la concejal, el municipio le cedió a la Policía Montada terrenos ubicados en Kilómetro 18, con la expectativa de un trabajo conjunto que, a su criterio, no se concretó.

"Hasta el día de hoy no he visto a nadie de la Montada pasar o recorrer alguna de las calles, algo que nos duele porque debería generar una contraprestación a la comunidad", disparó Aguilar.

Caballos de la Montada sueltos... y atropellados

Más allá del cuestionamiento, una noticia reciente en Chubut mostró a la Policía Montada involucrada en un accidente producido, justamente, por caballos sueltos.

A fines de agosto de 2025, cerca de Rawson, dos caballos pertenecientes a esa división de la fuerza provincial se escaparon de su corral a las 3 de la madrugada por una falla en el cierre eléctrico del predio.

Los animales llegaron hasta la Ruta 7 y fueron embestidos por una camioneta Fiat Strada.

Uno murió en el acto y el otro debió ser sacrificado por la gravedad de sus heridas.

El conductor resultó ileso, pero su vehículo quedó completamente destruido.

Ambos animales fueron sepultados al costado del camino.

Policia Montada de Chubut ok Los dos caballos de la Policía Montada de Chubut escaparon por una falla en el sistema de cierre eléctrico de un corral (foto de archivo) Diario Jornada

El director de Seguridad de la Policía del Chubut, Omar Delgado, confirmó en ese momento a Diario Jornada que un agente de guardia logró contener al grueso de la tropilla en el momento del escape. Si no fuera por eso, la cantidad de equinos que hbuieran llegado peligrosamente a la ruta hubiera sido mucho mayor.

Tras el incidente, la Montada admitió las deficiencias en el cerramiento del predio e informó que se analizaba la causa del desperfecto para realizar las reparaciones necesarias.