El miércoles 20 de marzo, mientras hacía su recorrido habitual, se subió a la unidad una abuela que caminaba con dos bastones y que se dirigía a una clínica porque se había caído y lastimado una mano. El colectivero se vio conmovido por la mujer que "apenas podía caminar" y decidió desviarse dos cuadras de su camino para dejarla en la puerta del lugar.

"Había unos quince pasajeros arriba del colectivo. Les pedí permiso para desviarme y llevarla y me dijeron que estaba todo bien, una señora me felicitó por el gesto", contó Juan a LM Neuquén.

Al día siguiente, recibió la notificación de la empresa donde le exigieron que realizara su descargo correspondiente, y el hombre explicó la situación. Luego, le informaron que "en caso de producirse nuevos incumplimientos a sus obligaciones, se sancionará con mayor severidad" y le hicieron un llamado a "recapacitar en su actitud".

Nota-chofer-SMA.jpg

Si bien en este caso la empresa no le aplicó una suspensión como al chofer de la capital neuquina, el "llamado de atención" forma parte de su legajo y, en caso de incurrir en la misma falta, lo podrían sancionar "severamente".

Según el protocolo, los choferes deben pedir permiso a la empresa para cambiar de recorrido. Es decir, dentro de la normativa no están contempladas situaciones imprevistas o "límites" en las que los trabajadores quieren actuar con buena fe y su legajo no termine manchado.

"Ya me ha pasado de tener pasajeros con colapsos nerviosos y ahora no me puedo desviar ni siquiera una cuadra para ir al hospital", criticó Juan y aseguró: "Obviamente si una persona se está muriendo, prefiero que me sancionen".

Nota-chofer-SMA2.jpg

