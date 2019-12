"No fue enojo, fue advertir que no hay que hacer lo que no nos gusta que nos hagan, porque si hubiese sido una mujer o alguna de las chicas que estaba en esa mesa, levantan el programa", comentó Rojas al ser consultada sobre el tema. "Estamos levantando la bandera del feminismo y tratando de generar consciencia con un montón de cosas, como que no nos cosifiquen, y ellas estaban haciendo lo mismo que estamos reclamando que no se haga", agregó.