Oviedo: "El clásico es muy emocional"

“El clásico es muy emocional para los dos equipos, el que se lleva ese juego crece en confianza y el trabajo diario se hace más fácil que si no lo ganas”, expresó el base decano, David Oviedo y añadió: “Estamos en situaciones distintas, respecto a la tabla, pero los clásicos es un partido aparte. Sabemos que va a ser difícil y que no va a ser el mismo Independiente al que nos enfrentamos el año pasado. Nuestro plus es que lo jugamos en nuestra casa”.