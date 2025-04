Aberrante: un adolescente violó a una nena de 5 años en el velorio de su mamá

Fue una mujer de 29 años quien radicó una denuncia en la Comisaría Comunitaria del Menor y la Mujer Nº17 y manifestó que, en circunstancias en que se encontraban en un velorio familiar, su hija fue víctima de un abuso, informó TN.

Según las primeras informaciones que se conocieron, , en un determinado momento la niña irrumpió a los gritos, pidiendo ayuda a su mamá. La mujer pudo relatar a las autoridades que observó signos de violencia en la ropa de su hija y que el agresor se escapó.

Se conoció que todo ocurrió cuando la pequeña ingresó a la cocina de la vivienda del acusado -su primo - a buscar un vaso con agua, pero éste la sacó al patio a la fuerza y debajo de un árbol la sometió sexualmente causándole gravísimas lesiones.

El adolescente salió de la casa para intentar a escapar pero los familiares directos de la nena salieron corriendo para intentar atraparlo, y lograron alcanzarlo a unas pocas cuadras.

nena abusada.jpg

En ese momento la tensión y la violencia comenzó a escalar, ya que quisieron lincharlo pero justo llegó la policía, quien lo trasladó a la comisaría. Mientras que la pequeña fue internada a raíz de las graves heridas que sufrió, señalaron medios locales.

Ante la gravedad de los hechos que fueron denunciados, la policía se dirigió al lugar y detuvo al joven de 17 años, que fue trasladado a la comisaría para resguardar su integridad física, indicó Diario Panorama.

En el hecho intervino la justicia, y la fiscal coordinadora, Dra. Erika Leguizamón, dispuso la detención del adolescente y el secuestro de la prenda interior de la víctima.

La funcionaria además ordenó que personal de Criminalística lleve a cabo distintas pericias en el lugar del hecho, la toma de testimonios a posibles testigos. Además, se solicitó que la nena sea examinada y asistida en el Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI).

Asimismo, pidió que se tomara declaración testimonial a todos los que intervinieron en el caso. Momentos de tensión se vivieron en la Comisaría cuando, desesperados, los familiares de la niña exigían que se haga justicia y que el acusado no sea liberado por su edad.

Un menor de 12 años abusó de una nena de 3 y su madre lo justificó

El hecho ocurrió en la localidad de Carlos Spegazzini, provincia de Buenos Aires. Según la declaración que realizó la madre de la víctima, Natalia Ferreyra, entró a la habitación donde su hija dormía y descubrió al acusado abusándola.

La madre del niño acusado habría tratado de justificar de forma insólita el acto atribuido a su hijo, lo que indignó a la mujer.

"Dijo que era producto de la edad, y que él estaba experimentando, que lo disculpara, normalizando un abuso", expresó la denunciante en la dependencia policial, donde formalizó la acusación.

Natalia pidió a raíz de esto asistencia psicológica tanto para el acusado como para su madre. Y, según dio a entender en la denuncia, no es la primera vez que el menor hacía esto.

“El nene me pidió que no le cuente a la madre porque ya había hablado de esto con ella. Fui rápidamente a decirle a su mamá que dormía muy tranquilamente en la otra habitación. Pensé que lo iba a c... a palos, explicarle a su hijo que eso no se hacía, pero no, me dijo que era producto de la edad y que él estaba experimentando”, relató en la denuncia.