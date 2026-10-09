Abrió la inscripción gratuita para ver al Papa León XIV en Argentina: cómo anotarse para las misas de Buenos Aires, Córdoba y Luján

Desde este jueves se puede registrar en elpapaenargentina.com.ar. La misa en Córdoba es el 10 de noviembre en FAdeA y la de Luján el 11. Habrá transporte gratuito y vigilia nocturna.

La cuenta regresiva para la visita del papa León XIV a la Argentina entró en su tramo final. Este jueves 8 de octubre abrió formalmente la inscripción gratuita para participar de los cinco eventos públicos que el Pontífice encabezará durante su gira del 8 al 11 de noviembre.

El registro se realiza de manera online y sin costo a través del sitio oficial de la C onferencia Episcopal Argentina . La plataforma permite anotarse para las misas de Buenos Aires, Córdoba y Luján, para el encuentro del Papa con los jóvenes y para las actividades con el clero.

El formulario contempla distintas categorías: peregrinos, personas con discapacidad, consagrados, diáconos, seminaristas y sacerdotes que quieran participar de la concelebración. Las celebraciones abiertas al público general se pueden gestionar individualmente o en grupos de hasta 20 personas en www.elpapaenargentina.com.ar.

Un dato clave para planificar la asistencia: la inscripción es recomendada, pero no obligatoria para las misas masivas, ya que el acceso al predio será libre. Sin embargo, registrarse permite recibir una constancia por correo electrónico, que sugiere una puerta de acceso específica y facilita la organización del evento. En cambio, el encuentro con el clero en la Catedral de Córdoba sí requiere inscripción obligatoria por tener cupos limitados.

El papa León XIV visitará la Argentina en noviembre y ya tiene una canción oficial para acompañar su llegada. Foto: El País.

El cronograma completo de la visita de León XIV en Argentina

El itinerario oficial de León XIV en el país quedó definido de la siguiente manera:

El lunes 9 de noviembre a las 11.30 empieza la actividad pública con la misa inaugural en el Monumento de los Españoles de la Ciudad de Buenos Aires. Esa misma tarde, a las 20.15, el Papa tendrá un encuentro con los jóvenes en el mismo predio porteño.

a las 11.30 empieza la actividad pública con la misa inaugural en el Monumento de los Españoles de la Ciudad de Buenos Aires. Esa misma tarde, a las 20.15, el Papa tendrá un encuentro con los jóvenes en el mismo predio porteño. El martes 10 de noviembre, León XIV viaja a Córdoba, la única provincia del interior que integra su gira. A las 10 celebrará la misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar en el predio de FAdeA, donde se esperan entre 750.000 y un millón de personas. El predio abrirá la tarde del lunes 9 para recibir una vigilia previa, con acceso por calle Donosa y avenida Fuerza Aérea. Ese mismo martes a las 15.15, el Pontífice se reunirá con el clero en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, con cupo limitado. Será la primera visita papal a Córdoba en 39 años, desde que Juan Pablo II pisó la provincia.

León XIV viaja a Córdoba, la única provincia del interior que integra su gira. A las 10 celebrará la misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar en el predio de FAdeA, donde se esperan entre 750.000 y un millón de personas. El predio abrirá la tarde del lunes 9 para recibir una vigilia previa, con acceso por calle Donosa y avenida Fuerza Aérea. Ese mismo martes a las 15.15, el Pontífice se reunirá con el clero en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, con cupo limitado. Será la primera visita papal a Córdoba en 39 años, desde que Juan Pablo II pisó la provincia. El miércoles 11 de noviembre a las 10 se celebrará la misa en la Plaza de la Basílica de Luján, el cierre de la visita antes de que León XIV parta hacia Lima, Perú. El Gobierno Nacional declaró feriado nacional ese miércoles para toda la provincia de Buenos Aires. El martes 10 rige feriado en la provincia de Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires.

El Papa León XIV llega a la Argentina y buscan voluntarios

Más de 20.000 personas se postularon para ser voluntarios en la visita del Papa León XIV a la Argentina. La convocatoria busca cubrir distintos servicios, desde la orientación de los peregrinos hasta el apoyo en la organización de los encuentros.

El viaje del Papa está previsto del 8 al 11 de noviembre y habrá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján; por este motivo el Gobierno Nacional ya declaró feriados algunos días.

La preinscripción entra en su último día: el plazo vence este lunes 5 de octubre, a las 23:59, y el trámite se hace en el sitio oficial de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

La agenda de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina.

La inscripción no asegura un lugar en el equipo. Una vez cerrado el plazo, los responsables evaluarán el perfil de cada aspirante y su disponibilidad para definir quiénes participarán y qué funciones cumplirán.

Quiénes pueden anotarse y qué documentación necesitan

Podrán anotarse argentinos o personas con residencia en el país que tengan entre 18 y 65 años cumplidos al 8 de octubre de 2026. Para completar el formulario se necesitan imágenes legibles del frente y el dorso del DNI, en archivos separados, y una foto actual para la acreditación. La fotografía debe ser de frente y con fondo claro.

El Certificado Único de Discapacidad puede adjuntarse de manera opcional. El formulario no guarda borradores, por lo que conviene reunir los archivos antes de comenzar.