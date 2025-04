Adiós Moratoria previsional: así se accede a la jubilación completa sin todos los años de aporte

Se trata del Plan de Pago de Deuda Previsional establecido por Ley 27.705 que no tiene fecha de vencimiento y seguirá vigente . Este plan según los especialistas es clave para quienes quieran asegurarse el acceso a una jubilación completa en el futuro.

Jubilación sin PUAM: quiénes acceden y cómo

Dirigido a trabajadores activos que no alcanzaron aun la edad jubilatoria, pero desean anticipar la regularización de aportes faltantes. En el caso de estas personas pueden comenzar a pagar los años faltantes de aportes antes de cumplir la edad jubilatoria (60 en las mujeres y 65 en los hombres), de forma mensual y flexible y sin generar deuda si el pago se interrumpe.

Ahora bien, no podrán acceder a esta jubilación ordinaria quienes hayan alcanzado la edad jubilatoria y no llegaron a los 30 años de aportes. En este caso, la única opción es la PUAM que otorga un 80% de la jubilación mínima y no incluye derecho a pensión por fallecimiento.

Para acceder a este plan es necesario comenzar a pagar los aportes faltantes antes de cumplir la edad jubilatoria. Este mecanismo no caduca y permite acumular aportes para llegar con los 30 años completos al momento de solicitar la jubilación.

En caso de querer acceder, los interesados deben ingresar a MI ANSES y consultar si pueden adherirse al plan. En ese caso se pueden calcular los períodos faltantes y organizar el pago en cuotas mensuales.