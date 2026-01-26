Alerta amarillo por tormentas fuertes con caída de granizo: las 7 provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes y posible caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes y posible caída de granizo , fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este lunes.

El fenómeno de tormentas, con posible caída de granizo y que en algunas zonas sube a nivel naranja, afectará a regiones de las provincias de Córdoba, San Luis, Catamarca, Tucumán, La Rioja, Salta y Jujuy.

Córdoba (Zona serrana de Calamuchita - Zona serrana de Río Cuarto; Zona baja de Cruz del Eje - Zona baja de Minas).

San Luis (Zona baja de Chacabuco - Zona baja de Junín - Zona baja de Libertador General San Martín).

Catamarca (Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán; Zona de monte de Andalgalá - Zona de monte de Belén - Zona de monte de Pomán - Zona de monte de Santa María - Zona de monte de Tinogasta)

lluvias.jpeg Hay alerta por tormentas y calor en la mayoría del país.

tormenta La alerta del Servicio Meteorológico Nacional se extiende a varias provincias en lo que resta de la semana.

Tucumán (Burruyacú - Capital - Cruz Alta - Famaillá - Graneros - La Cocha - Leales - Simoca - Trancas - Yerba Buena - Zonas bajas de Chicligasta - Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi - Zonas bajas de Lules - Zonas bajas de Monteros - Zonas bajas de Río Chico - Zonas bajas de Tafí Viejo).

La Rioja (General Juan Facundo Quiroga - General San Martín - Rosario Vera Peñaloza, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy; Arauco - Capital - Castro Barros - Sanagasta).

Salta (Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos).

Jujuy (Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya).

Alerta por tormentas fuertes

Para la zona en alerta amarilla, el SMN indica que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Recomendaciones del SMN: