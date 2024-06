Alerta en el gobierno por Ley Bases: ¿El oficialismo tiene los votos en el Senado?

Sin embargo, el conteo previo de voluntades a favor proyecto no parece ser demasiado promisorio para el oficialismo, que solo tiene siete legisladores propios, de La Libertad Avanza, y necesita de externos para conseguir la mayoría.

El riesgo del empate existe porque el bloque de Unión por la Patria tiene 33 senadores y hay otros tres que están en duda: Martín Lousteau, que presentó un dictamen propio, y los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, que están decididos a no bajar al recinto hasta que no se apruebe la nueva fórmula previsional y quede claro que Milei no la veta.

Si a esos números se se le suma un voto negativo de la neuquina Lucila Crexell, que tuvo un cortocircuito con el gobierno por el viaje a París para la reunión del G7.

La Ley Bases en el Senado

La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, encabezó este lunes por la tarde la reunión de labor parlamentaria con los jefes de los bloques en la que diagramaron la sesión del próximo miércoles en la que se debatirá la Ley de Bases y el paquete fiscal.

En el encuentro, que inició pasadas las 18 en el despacho de Villarruel y se extendió hasta casi las 20, se definió que ambos mega proyectos se debatirán por separado y la votación será por capítulos, según especificaron fuentes libertarias al tanto del cónclave a Noticias Argentinas.

Para la discusión de Bases en el hemiciclo senatorial, los titulares de los bloques acordaron que tendrán 10 oradores por bloque. El peronismo, que se divide en dos bloques, pero funciona como interbloque en la práctica, también se ajustará a la propuesta.

Es decir, el bloque Unidad Ciudadana, que conduce Juliana Di Tullio (Buenos Aires), y el Frente Nacional y Popular, que lidera José Mayans (Formosa), se repartirán los 10 discursos de un total de 33 senadores que componen ambos espacios.

Por otro lado, en el paquete fiscal la lista de oradores se reduce a 5 por bloque con la misma lógica que en Bases. A esto se sumarán los discursos de cierre de los presidentes de los bloques.

A su vez, no descartan que la sesión pueda dividirse en dos partes con un cuarto intermedio como ocurrió en la Cámara de Diputados durante el debate de la ley de Bases madre, en febrero pasado. "Si amerita va a haber", sostuvo a NA una de los protagonistas de la reunión.

lucila crexell senadora neuquen Lucila Crexell.

Esta modalidad vaticina una profunda discusión tanto en Bases como en el paquete fiscal. El dictamen de mayoría que logró llevarse el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el pasado 29 de mayo no conformó a muchos. Eso quedó plasmado con la gran cantidad de firmas en disidencia.

Por esa razón, la votación por capítulos se vuelve un escenario utópico para La Libertad Avanza, ya que varios senadores aspiran a modificar artículos durante la votación en particular. En el mejor de los casos, hasta el propio oficialismo podría impulsarlos.

El ejemplo más nítido en este sentido es el caso de Aerolíneas Argentinas. Al encontrarse dentro de un paquete de empresas sujetas a privatización, las voluntades negativas en el hemiciclo por su eventual venta podría hacer caer el capítulo completo.

En este contexto, se espera que la discusión de la ley de Bases, previa al inicio de su votación en general y particular, respectivamente, dure más de 6 horas. Este escenario resalta la idea de un eventual cuarto intermedio que se retomaría con el debate del paquete fiscal el jueves.

Javier Milei reunió al Gabinete

El presidente Javier Milei encabeza una nueva reunión junto a sus colaboradores en las vísperas de que la Cámara de Senadores dé tratamiento a la Ley Bases, y con la intención de conquistar la media sanción para su aprobación.

Desde las 8.41, el mandatario, que llegó portando un traje negro con rayas, coordina el intercambio que inició algunos minutos después, cuando los relojes daban las 9:08.

Llama la atención la ausencia de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, su segunda inasistencia consecutiva debido a que tampoco estuvo durante la última cita del equipo que se realizó el martes 4 de junio.

Se trata de la funcionaria más apuntada del equipo a raíz del caso del reparto de alimentos y supuestas irregularidades en su cartera, y de las más respaldadas por el mandatario.

En las últimas horas, Pettovello denunció que al menos una persona intentó ingresar en su domicilio en un barrio semicerrado del municipio de Moreno. Según hizo saber a su entorno, tomó el episodio como un “intento de intimidación”.

milei gabinete.jpg Javier Milei y el Gabinete. Foto: Noticias Argentinas.

Desde el Salón Eva Perón de Casa Rosada acompañan al mandatario el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Diana Mondino (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto); Luis Caputo (Economía); Patricia Bullrich (Seguridad); Mariano Cuneo Libarona (Justicia); y Mario Russo (Salud).

También se encuentran presentes el titular del Banco Central, Santiago Bausilli; y los secretarios de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo; de Comunicación y Prensa, Eduardo Serenellini; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el asesor, Santiago Caputo, y el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi.

El titular de la cartera de Defensa, Luis Petri, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, tampoco dieron el presente en la reunión.

Al seguimiento de las negociaciones por la Ley Bases que comenzará a tratarse en la Cámara de Senadores mañana a partir de las 10, se suma una nueva preocupación para el Gobierno que monitorear el episodio que debió enfrentar la ministra de Capital Humano y suma un nueva capítulo a la causa judicial abierta por la entrega de los alimentos.