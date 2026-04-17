Arturo, el perro que estuvo esperando 25 días a su dueño que murió en el hospital

Pasó largos días esperando un encuentro que nunca ocurrió. Su historia conmovió a todos y gracias a la ayuda de muchas personas, ahora tiene otro hogar.

Con la muerte de su dueño, Arturo quedó solo, esperando un encuentro que no fue posible.

La historia de un perro que esperaba a su dueño en la puerta de un hospital de Córdoba conmovió a todos. El animal, de nombre Arturo, se robó el corazón de todos por su fidelidad. En medio de la tristeza que atravesaba, muchas personas lograron cambiar su realidad.

Arturo pasó 25 días aguardando por su dueño en la puerta del hospital Arturo Illia de La Calera. Sin embargo, el hombre fue derivado a otro sanatorio y murió , sin que el perro pudiera volver a verlo.

El animal llegó al centro médico semanas atrás acompañando a su dueño, quien requirió asistencia de urgencia y fue trasladado a Córdoba Capital, donde murió días después . Los trabajadores del sector notaron su presencia constante al lado del acceso de las ambulancias: Arturo se había instalado en el ingreso del área de guardia.

La historia de Arturo, el perro que pasó 25 días afuera del hospital esperando a su dueño que murió

Con la muerte de su dueño, Arturo quedó solo, esperando un encuentro que no fue posible. Su historia comenzó a conocerse entre trabajadores, vecinos y diversas familias de la ciudad. Fue así que finalmente tuvo un final feliz y fue adoptado, dando comienzo así a una nueva vida.

La situación local trajo al recuerdo casos emblemáticos como el de Hachiko en Tokio, el del perro Capitán en Villa Carlos Paz o el de Alicio en Monte Cristo. Al igual que en aquellos episodios, el animal demostró un vínculo inquebrantable tras la pérdida.

"Estaba esperando al dueño pero no regresó nunca"

Manuel, empleado de la institución de La Calera, fue el encargado de iniciar la búsqueda de familiares para la mascota. Sobre la situación, el trabajador detalló el comportamiento diario del animal en el predio.

"Estaba esperando al dueño pero no regresó nunca. Lo publiqué en las redes y no pensé nunca que iba a generar esta movida. Conseguimos un hogar para él", relató uno de los trabajadores del nosocomio local a Arriba Córdoba.

Los empleados lo describieron como un perro dócil y cariñoso. "Compartía desayunos con el personal, es muy amigable, se notaba que estaba bien cuidado". Fueron ellos quienes lo bautizaron como Arturo, en honor al nombre del hospital.

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La campaña para encontrarle un hogar al perro Arturo

"Siempre le dábamos unos criollitos. Era muy amigable, se notaba que estaba cuidado, pero siempre esperaba acá a su dueño", relató Estela, otra trabajadora del lugar.

Durante estos días que pasó en el nosocomio, fue que iniciaron una campaña por redes sociales para encontrarle un hogar. Xiomara, compañera del equipo de salud, destacó la repercusión de las diferentes publicaciones en internet.

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Según sus declaraciones, la comunidad se movilizó de forma inmediata para brindar soluciones de tránsito temporal. Fue a raíz de estas publicaciones que una mujer llamada Guadalupe decidió adoptarlo.

Previo a esta adopción definitiva, el animal transitó por inmediaciones de barrios cerrados y durmió en dos casas distintas. Finalmente, la nueva dueña se contactó con el personal sanitario para formalizar el retiro.

Ahora, el perro fue rebautizado como "Arthur" y se adapta a su nuevo hogar, donde convive con otro perro de raza golden retriever.