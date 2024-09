Aseguraron que el Papa Francisco visitaría Argentina en 2025: qué dijeron

El trinomio conformado por Daer, Moyano y Sola estuvo acompañado por los sindicalistas Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Rodolfo Daer (Alimentación), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Marina Jaureguiberry (docentes privados), Maia Volcovinsky (judiciales), Argentino Geneiro (gastronómicos), Cristian Jerónimo (vidrio) y Alejandro Gramajo (UTEP).

Papa Francisco.jpg El papa Francisco realizó declaraciones sobre la visita de diputados a represores.

En una entrevista radial, Sola se encargó de ratificar las intenciones del pontífice de visitar el país el año que viene: "Le preguntamos si viene a la Argentina. Él nos dijo básicamente que sí, su deseo es estar aquí, que este año tenía una agenda muy complicada por su propio lugar, pero que el año que viene podría ser una posibilidad; inclusive, si esto es la posibilidad de que pudiera andar por Santiago del Estero, Córdoba y la Patagonia".

A su vez, también confirmó que el Papa se mostró "preocupado" por la situación social que atraviesa Argentina, con altos niveles de pobreza y una constante crisis económica, sumado a la lucha que hubo con los jubilados en las últimas semanas.

¿Qué dijo el papa Francisco sobre su posible visita a Argentina?

Tras su reunión con dirigentes sindicales, Francisco volvió al Vaticano luego de una gira por Asia y Oceanía y respondió algunas preguntas desde el avión al momento de su llegada.

"Lo de Argentina es algo que no está decidido. Yo querría ir. Es mi pueblo, pero no está decidido. Hay varias cosas que resolver antes. Sí me preocupa porque la gente está sufriendo mucho allí, es un momento difícil del país y se está planeando la posibilidad de hacer un viaje en la segunda mitad del año", declaró ante la prensa.

PAPA FRANCISCO- AXEL KICILLOF- LIBRO- ALDO DUZDEVICH.jpg El Papa Francisco recibió la visita de Axel Kicillof a mediados de 2024 @Kicillofok

En ese sentido, también ratificó su intención de visitar Canarias (España) como consecuencia de la crisis migratoria que se vive en sus islas y descartó la posibilidad de ir a París en el marco de la inauguración de la catedral de Notre Dame, reestructurada tras el incendio de 2019.

La crítica del papa Francisco al Gobierno

En tanto, durante su encuentro con dirigentes gremiales y referentes sociales de todo el mundo bajo el lema "Plantando bandera frente a la deshumanización", el papa Francisco habló seriamente sobre la represión que sufren las personas al momento de manifestarse en las calles.

Aunque no mencionó puntualmente a Argentina, sí hizo referencia sobre la represión a jubilados y el uso del gas pimienta contra ellos unos días después del enfrentamiento entre la policía y los adultos mayores en el Congreso tras el veto de Javier Milei.

El pontífice contó que le mostraron un video y "en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta". "Tenganlo en cuenta a eso. La policía la rechazaba (a la manifestación) con una cosa que es lo más caro que hay, que es el gas pimienta de primera calidad", añadió sobre el tema.