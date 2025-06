Bajaron un 4% los precios de una marca de autos: cuáles son

La firma en cuestión es Mercedes Benz, que dio a conocer el listado de precios del modelo y precisó que oscilan entre $57.809.911 y $113.499.854, de acuerdo a la versión seleccionada. En tanto, aclararon que "el recorte se aplicó directamente sobre los valores de lista y no contempla promociones adicionales en concesionarios".

Donde se produce este modelo que bajó su precio en pesos

Este vehículo se produce en el Centro Industrial Juan Manuel Fangio, ubicado en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, partido de La Matanza. La fábrica opera desde 1951 y fue la primera sucursal de la empresa fuera de Alemania, donde por estos días trabajan aproximadamente 1.800 empleados.

Este utilitario de fabricación nacional, desde que se lanzó en 1996, tiene cuatro variantes: furgón, furgón mixto, combi y chasis. Todas se ofrecen en el mercado interno y también se exportan a tanto a Brasil como a otros países de la región.

En estos 29 años, Mercedes Benz produjo más de 400.000 unidades del modelo en el país. La tercera generación comenzó a fabricarse en 2019, tras la llegada de una inversión de 150 millones de dólares. Según está previsto, la producción continuará en esa planta al menos hasta 2029.

centro-industrial-juan-manuel-fangio-de-mercedes-benz-argentina.webp

Los motivos detrás de la reducción de los precios en pesos

La rebaja que la empresa aplicó en los valores en pesos se da en medio de las advertencias que el Gobierno envió al sector. en los valores coincide con una serie de mensajes y advertencias públicas del Gobierno nacional al sector automotor. Por ejemplo, cuando en mayo autoridades del Ministerio de Economía se reunieron con directivos de terminales automotrices y señalaron que el objetivo es de la dependencia nacional es "monitorear precios y de utilizar herramientas para proteger a los consumidores".

Qué pasa en otras empresas del sector

A diferencia de lo sucedido en Mercedes Benz, que aplicó una baja de precios, hubo cuatro terminales aumentaron los valores de sus autos en junio. Ford tuvo una suba del 2% promedio, Toyota un 1,9%, Renault en un 1,7%, y General Motors en un 1,2%. Estas subas van en línea con las proyecciones de inflación relevadas por consultoras privadas, aunque superaron el índice oficial del 1,5% de mayo que difundió el Indec

Más allá del ajuste de precios y su conversión a pesos, la automotriz empezó a comercializar dos nuevos modelos: el GLC 200 4MATIC Avantgarde (MHEV) y el Clase C 300 Avantgarde (MHEV), que integran su línea de vehículos premium y se venden en el país a US$ 105.000 y US$ 76.900.

La decisión de pesificar los valores de lista del utilitario significan una modificación destacada dentro del mercado. El modelo se ofrecía en dólares, de acuerdo a los argumentos de la empresa, debido su alta proporción de componentes importados. Si bien el esquema de producción se mantiene, la nueva administración cambió el criterio de facturación a fin de "facilitar el acceso de los consumidores y adaptarse al contexto".