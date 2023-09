Cada vez más compras de primera necesidad se hacen con tarjeta de crédito

El estudio también sostuvo que desde 2022 comenzó a reducirse el crecimiento del consumo no sólo por la inflación, que el año pasado rozó el 95%, sino también por “la caída de los salarios reales, tanto del trabajo formal como informal”.

Sobre por qué se financian las compras de primera necesidad, el estudio afirmó que primero incidieron la caída de los salarios reales: “A junio la pérdida del poder adquisitivo interanual en el sector informal fue del 15%, un sector que integran el 37% de los ocupados”.

Canasta-Basica-Alimentaria.jpg

Por otro lado, aumentó la canasta básica, que durante el año ya acumula una suba del 63,2% y supera la inflación promedio. Y el último factor fue la suba de los límites para las tarjetas de crédito que ordenó el Gobierno.

Por otra parte, una novedad reciente con las tarjetas fue que hasta fin de año la AFIP duplicó el monto del reintegro por las compras hechas con tarjetas de débito, en el marco de un programa de beneficios para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones universales.

La resolución elevó el monto por beneficiario de $ 2.028 a un máximo mensual de $4.056, y para quienes perciban dos o más asistencias estatales de $4.057 a $8.114. Las compras hechas con débito hasta las 17 se reintegrarán en 24 horas hábiles, mientras que después de ese horario será en 48 horas hábiles. Quedaron comprendidos los productos que se comercialicen en mini, súper e hipermercados, lugares de venta de alimentos y en kioscos. El beneficio también está previsto para las operaciones abonadas con débito bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI) o QR.

Los reintegros abarcarán a quienes cobren jubilaciones mínimas, pensiones mínimas por fallecimiento, pensiones no contributivas mínimas (invalidez, vejez, etc), o asignaciones universales por hijo (AUH) y embarazo (AUE). Están excluidos los monotributistas, salvo los del Régimen de Trabajador Promovido, monotributo social o los pequeños productores agrarios de tabaco, caña de azúcar, yerba mate y té de la categoría “A”. También quedan afuera quienes paguen Bienes Personales por los bienes que no sean vivienda única, y las compras hechas con la Tarjeta Alimentar.