Cartas, la clave del celular y varios mails: los datos reveladores sobre la muerte de Maitena Garófalo

Tras 24 horas de búsqueda, la menor fue hallada sin vida en un descampado. Los escalofriantes hallazgos en su casa y las últimas imágenes que la muestran con vida.

Una cámara de seguridad logro registrar a Maitena caminando por la calle.

Gran conmoción se vive por estas horas tras el hallazgo del cuerpo de Maitena Garófalo , la adolescente de 14 años que era buscada intensamente desde el miércoles. Su muerte está rodeada de incógnitas y escalofriantes hallazgos en la casa donde vivía con su familia. Qué se sabe hasta el momento.

La adolescente oriunda de Merlo estaba desaparecida desde el miércoles por la mañana. La última vez que la vieron con vida fue el miércoles a las 8 de la mañana en la puerta del colegio EES N°16.

Según el relato de la familia, Maitena iba al colegio todos los días junto a su hermana pero este miércoles fue diferente. Le dijo que entrara porque tenía que saludar a una amiga, pero nunca ingresó al edificio.

Al mediodía, horario de salida del colegio, la madre de ambas fue retirarlas y ahí se dieron cuenta Maitena no estaba. En ese momento comenzó la desesperada búsqueda, y luego realizaron la denuncia por su desaparición.

Las últimas imágenes de Maitena, la adolescente de 14 años que econtraron muerta en Merlo

Las cámaras de seguridad registraron sus últimas imágenes con vida. Se la puede ver a las 8:20 del miércoles caminando por la calle Bicentenario en dirección al Hospital Héroes de Malvinas, ubicado a unas diez cuadras de la escuela.

Luego de más de 24 horas de desesperación, finalmente la encontraron muerta. Estaba ahorcada en un árbol en lo localidad de Las Heras.

El triste final de Maitena: las cartas y extraños mails que dejó antes de morir

Tras confirmar el hallazgo de su cuerpo sin vida, se inició una investigación para tratar de determinar si se trató de un suicidio. Con el paso de las horas se conocieron detalles acerca de sus últimos momentos con vida.

Fuentes policiales confirmaron que Maitena había salido con $40.000 y una sube cargada, y revelaron que dejó su celular en la casa junto a nueve cartas de despedida en las que expresaba que “quería estar en un lugar tranquilo”.

Se conoció que la madre logró desbloquear el teléfono, las primeras versiones indicarían que allí encontró chats y llamadas de números extranjeros que la incitaban a escaparse, un elemento que ahora también forma parte del análisis en la investigación.

maitena garofalo

La justicia avanza sobre la hipótesis del suicidio tras encontrar mails programados y hasta la contraseña de su celular. Las primeras observaciones de los investigadores indicaron que la adolescente tenía todo planeado.

Según se conoció, los efectivos se acercaron a su casa y encontraron las nueve cartas escritas por ella donde se despedía de sus amigos y familia. También dejó un video.

“Maitena tenía planeado todo. Dejó cartas, el celular y su clave, mails programados para su familia para que los reciban en determinada fecha”, señaló Noelia, una amiga de la familia, en diálogo con LN+.

A esto se suma una publicación de la familia compartida a través de las redes sociales. “Descubrimos con la Fiscalía y la Policía Científica que gente de la cual no sabemos nombre, sexo ni edad (porque llevan nombres ficticios) indujo a que Maitena se fuera de forma voluntaria. Estos teléfonos son extranjeros, de países limítrofes”, informaron.