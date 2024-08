Chubut: arranca el debate de la ley electoral que implementa la boleta única de papel

Este miércoles 14 de agosto la Legislatura de Chubut dará inicio a un largo proceso de debate público sobre el Código Electoral de la provincia, un paquete de normas enviado por el gobernador Ignacio Torres que entre los aspectos más sobresalientes la implementación de la boleta única de papel (no electrónica) y el sistema de “ficha limpia” por el cual no podrían postularse a cargos electivos personas que estén condenadas por hechos de corrupción.

Para ser aprobado, el proyecto que también incluye la Ley Orgánica de Partidos Políticos y la del Tribunal Electoral Provincial, necesita una mayoría especial de 21 votos en la Legislatura.

Estos encuentros prtvios al tratamiento de las normas se realizarán formalmente en reuniones informativas de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia.

De aprobarse la iniciativa en la legislatura provincial, Chubut se sumaría a Santa Fe, Córdoba y Mendoza en la implementación de este sistema electoral que reemplaza a las tradicionales boletas de papel para cada fuerza política, por una única en la que el elector debe seleccionar cuál de todas las opciones prefiere.

Ignacio Torres..jpg El gobernador de Chubut Ignacio Torres dijo que el proyecto apunta a terminar con el robo y la falsificación de boletas electorales.

“Queremos terminar con lo que vuelve engorroso al proceso electoral, como el robo y la falsificación de boletas. Si bien no van a terminar las picardías electorales, vamos a lograr un sistema electoral más ágil y transparente”, indicó el gobernador cuando presentó el proyecto en sociedad.

Y agregó: “Este sistema va a permitir que cualquier chubutense que no cuente con la estructura de un partido histórico, concejales y mucha militancia, pueda defender sus ideas en un contexto donde va a tener las mismas posibilidades de acceder al poder que un partido tradicional”.

Una "deuda institucional" de Chubut

"El debate para este tratamiento apunta a saldar una deuda institucional que tiene Chubut desde la sanción de la Constitución, que manda la generación de un Código Electoral propio, con lo cual hay casi 70 años de incumplimiento”, destacó el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Gustavo Menna.

El funcionario es coautor, junto a la ex diputada nacional Graciela Ocaña, del proyecto de ley de Boleta Única de Papel que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación en 2022 y que ahora el gobierno busca aprobar en el Senado, para su implementación en las elecciones nacionales.

Las reuniones informativas en la provincia patagbónica tendrán “una metodología novedosa ya que, como suele hacerse en las Cámaras de Diputados o de Senadores ante temas de relevancia institucional o social, habrá oradores invitados, todos los miércoles durante dos meses”, explicó el vicegobernador.

En la actualidad, Chubut es la única provincia del país que no cuenta con un Código Electoral propio, lo que, según Menna -que fue diputado nacional entre 2017 y 2021-, exige un análisis profundo con la participación de los presidentes de todos los partidos políticos de la provincia y organizaciones civiles.

Legislatura-Chubut.jpg Para ser aprobado, el Código Electoral de Chubut necesita una mayoría especial de 21 votos en la Legislatura provincial.

La titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la legislatura, María Andrea Aguilera, también habló de la trascendencia de este proceso previo al tratamiento del proyecto en el recinto.

“El propósito es trabajar en un debate amplio y que los expositores puedan brindar a los miembros de la Comisión, así como también a todos los diputados, herramientas que permitan desarrollar una mirada crítica e informada sobre estos proyectos tan importantes para la vida institucional de nuestra provincia”.

Quiénes participan en el debate

Las reuniones informativas contarán con la participación de figuras destacadas como el propio vicegobernador Menna, la actual legisladora porteña Graciela Ocaña, el ministro de Gobierno del Chubut, Victoriano Eraso Parodi, y el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, quienes estarán en la primera jornada.

Este último tuvo un rol relevante en la elaboración del proyecto, al sistematizar y compendiar las normas electorales, de manera previa a su presentación por parte del Poder Ejecutivo, y tomando en consideración la jurisprudencia y los anteproyectos presentados años antes.

Además, el juez Sastre se encargó de agregar Ley Orgánica de Partidos Políticos junto a otros destacados juristas, como el ex secretario del Tribunal Electoral Provincial, Jean Loup Gerber; la ex subsecretaria en el Tribunal Electoral, Elena Regojo; y la ex secretaria electoral del Juzgado Federal de Rawson, Betina Grossman.

En la primera reunión también estarán el presidente del Tribunal Electoral de Puerto Madryn, Juan Duarte; la intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta; y el presidente del partido “Chubut Somos Todos”, Máximo Pérez Catán.

En los miércoles posteriores será el turno de autoridades de otros partidos políticos y de organizaciones como Poder Ciudadano, Red Ser Fiscal, el Movimiento Ficha Limpia, el Observatorio de Derecho Electoral de la UBA, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, el Club Político Argentino que tiene como presidenta honoraria a Graciela Fernández Meijide y la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, entre otras.