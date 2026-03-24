Ciudadanía española: admiten más demoras y redefinen cómo serán los trámites

Más de 645 mil turnos pedidos y advertencias de que el proceso se extenderá de forma extraordinaria.

Los trámites para obtener la Ciudadanía Española se realizan en los consulados españoles en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Bahía Blanca y Mendoza.

La tramitación de la ciudadanía española atraviesa un cuello de botella sin precedentes. Impulsada por la Ley de Memoria Democrática de 2022 , la demanda desbordó al Consulado en Buenos Aires , que reconoció que las demoras continuarán y que será necesario reorganizar el sistema de turnos y gestión ante la magnitud de solicitudes acumuladas.

El Consejo de Residentes Españoles en Buenos Aires (CRE), un órgano asesor del consulado, difundió en las últimas horas un comunicado en el que advierte que hay 645.052 turnos para realizar esa gestión y que l os trámites van a demorar mucho más de lo esperado .

El comunicado que el CRE subió este lunes a su cuenta de Instagram admite que como consecuencia de la alta demanda en los tres años que estuvo en vigor la Ley de Memoria Democrática, del 21 de octubre de 2022 al 22 de octubre de 2025, "cabe esperar que el proceso de resolución se dilate de manera extraordinaria ".

En las redes se repiten las quejas por las demoras para recibir el mail que permita activa el identificador de trámite, el famoso IDU, para presentar la carpeta. En este sentido, desde el CRE explicaron cómo se va a llevar adelante la asignación de turnos.

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"Por motivos legales, los expedientes recibidos se analizan por orden cronológico según la fecha de presentación. De este modo, el orden de prelación lo marca la fecha de recepción de cada expediente en este Consulado General de forma que, los que antes presentaron, antes serán revisados y resueltos", explicaron.

También reiteraron que "la resolución adoptada se comunicará directamente al interesado por el correo electrónico que facilitó en el momento de la solicitud".

La semana pasada, en su boletín informativo mensual, las autoridades consulares reconocieron que, por el alto volumen de solicitudes recibidas, "los sistemas informáticos del Consulado no permiten procesar con la velocidad necesaria el elevado número de trámites digitales, lo que prolonga los tiempos de gestión".

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También aseguraron que están ampliando tanto la velocidad como la capacidad de las líneas de conectividad existentes y se están incorporando nuevas líneas. Y, como había adelantado este diario, anunciaron que se va a tercerizar la carga de los datos en papel de los expedientes de Ley de Memoria Democrática en el registro civil electrónico.

"En estos momentos se están cerrando con Madrid los detalles operativos de este nuevo sistema, que en breve entrará en vigor", dijeron.

Si bien no estimaron plazos más allá de estas mejoras en el sistema que están haciendo, desde el CRE rogaron "paciencia y comprensión" ante "la previsibilidad de que el tiempo transcurrido sea largo".

"El Consulado General realiza un gran esfuerzo por atender todas las solicitudes, sin dejar de cumplir con las normas legales y jurídicas que conlleva este tipo de tramitaciones", enfatizaron.