Con Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, pero sin Javier Milei, los gobernadores van a Casa Rosada a hablar del Pacto de Mayo

El jefe del Poder Ejecutivo no estará en el primer encuentro y delegará la responsabilidad en el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos , que desde las 15 retomarán los diálogos con los mandatarios provinciales en el Salón Eva Perón. El ministro de Economía Luis Caputo, no estará presente ya que está participando en la cumbre del BID en Punta Cana.

Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja) mandarán a sus vices para mostrar su disconformidad con la convocatoria, mientras que Alfredo Cornejo (Mendoza) enviará a un representante por problemas de agenda, y Maximiliano Pullaro enviará a un funcionario debido a la situación de seguridad que atraviesa Rosario.

Uno de los temas que se tratarán será la posible reversión de los cambios en Ganancias que decidió en su momento el gobierno de Alberto Fernández.

Los gobernadores anticiparon que están dispuestos a negociar un esquema de coparticipación de otros impuestos sin tocar Ganancias siempre y cuando les cumplan con la compensación que se les debe por el Consenso Fiscal 2017 y la compensación de las medidas tomadas por Massa en materia de Impuesto a las Ganancias y a los combustibles, entre otros temas.

Además volverán a debatir sobre la posibilidad de coparticipar el Impuesto País, promovida por los gobernadores, con aval inicial de Francos en una reunión en el CFI en enero y que luego Milei descartó por completo. También se discutirá la quita de las retenciones al campo, reclamada especialmente por provincias agroexportadoras como Santa Fe y Córdoba y por las que clamó Mauricio Macri este jueves en su visita a Expoagro. Y como trasfondo estará, claro, la decisión del Gobierno de retenerle $ 13.500 millones en coparticipación a Chubut, lo que originó hace menos de 15 días una fuerte discusión con el mandatario provincial del PRO, Ignacio Torres.

Milei propuso firmar un acuerdo nacional, denominado Pacto de Mayo, el 25 de mayo en Córdoba, que funcionará como un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino.

Los 10 puntos del Pacto de Mayo que propone Javier Milei

La inviolabilidad de la propiedad privada.

El equilibrio fiscal innegociable.

La reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PIB.

Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vía de los argentinos y promueva el comercio.

Rediscutir la coparticipación federal de impuestos y terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.

Un compromiso en las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.

Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. 8. Una reforma

Previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporte y permita a quienes prefieran suscribirse un sistema privado de jubilación.

9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados.

La apertura de comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global.

Gobernadores patagónicos unidos

Este jueves, en Puerto Madryn, se realizó el segundo encuentro del bloque de gobernadores patagónicos, que estuvo marcado por la consolidación de una alianza regional en medio de la pelea con el Estado nacional.

Allí confluyeron Rolando Figueroa por Neuquén, Alberto Weretilneck de Río Negro, Claudio Vidal de Santa Cruz, Gustavo Melella de Tierra del Fuego, Sergio Ziliotto de La Pampa, e Ignacio Torres de Chubut, que ofició como anfitrión.

Al cierre del encuentro, se realizó una conferencia de prensa en la cual se dio a conocer la firma de un documento en el que se indicó que "el ajuste fiscal por sí solo no garantiza ningún desarrollo" y que "la producción, la inversión y el empleo deben estar en la agenda de los gobiernos".

Y señalaron que "si la determinación política del Gobierno Nacional es desertar en sus obligaciones en esa materia, cuanto menos debe reponer un esquema de coparticipación federal de impuestos acorde a esas responsabilidades".

El mandatario neuquino dijo que "no existe un proyecto económico rentable que sea continuo en el tiempo si no tiene sustentabilidad social" y dijo que los mandatarios de las provincias "necesitan ser escuchados".

"Necesitamos que esta agenda de trabajo que nosotros hoy hemos puesto en valor la podamos llevar adelante junto con el gobierno nacional, porque estamos convencidos de que el patrimonio va a ser la generación de divisas" y que eso, dijo, va a permitir "disminuir la inflación. Y si disminuye la inflación, vamos a eliminar el peor impuesto que está viviendo nuestra gente. Y lo vamos a vivir de la mano de la producción", agregó Figueroa.

Además, remarcó que no quieren atar las provincias a gastos corrientes, que el objetivo es "brindar la sustentabilidad social a los proyectos económicos" y que "no existe un proyecto económico rentable que sea continuo en el tiempo si no tiene sustentabilidad social".