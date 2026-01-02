Confirman aumento salarial para ministros y altos funcionarios: qué pasará con el sueldo de Milei

La medida fue publicada este viernes. De cuánto son los salarios en el Gabinete Nacional.

Este viernes se oficializó el Decreto 931/2025, donde se confirma un aumento salarial para ministros y altos funcionarios del Gobierno Nacional.

Según quedó establecido, el aumento salarial será aplicado a los salarios de los ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional comprendidos en el Decreto N° 838/94 y sus modificatorios; las Autoridades Superiores incluidas en el régimen del Decreto N° 1716/92 y su normativa complementaria y en el Decreto N° 140/07; y los funcionarios con rango y jerarquía equivalente.

Asimismo, se aclaró que en caso de que la Administración Pública Nacional presente un déficit fiscal financiero acumulado , las retribuciones de las Autoridades Superiores referidas quedarán automáticamente congeladas y no podrán recibir incrementos mientras dicha situación persista. El objetivo que persigue esa cláusula es “reafirmar la importancia del superávit fiscal”.

Si bien en los últimos días se hablaba de la posibilidad que el incremento ronde entre el 60% y el 100%, el documento no detalló las sumas que percibirá a partir de ese mes el alto funcionariado, cuyos ingresos están congelados desde diciembre de 2023. Y se advirtió que los aumentos no serán retroactivos.

Pero si se aclaró algo que ya había sido adelantado por el Gobierno, y es que no habrá incrementos ni para el presidente Javier Milei ni para la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Qué pasará con el suelo de Javier Milei y Victoria Villarruel

En las últimas horas se confirmó que Milei congeló su sueldo y el de Victoria Villarruel por "tiempo indeterminado", por lo que esta nueva actualización salarial no aplicará a ninguno de los dos.

En la actualidad, el Presidente percibe un salario de $4.066.018 mensuales, la vicepresidenta $3.764.820 y los ministros $3.584.006. Por su parte, los secretarios cobran $3.282.709 y los subsecretarios $2.981.510. Mientras que en el Congreso, los diputados perciben alrededor de $7 millones y los senadores $9,5 millones.

El antecedente más cercano de un aumento salarial para el gabinete, durante la actual gestión, había sido dejado sin efecto tras la salida del exsecretario Armando Guibert y la posterior derogación de la medida.

Dos años después de haber asumido y a pedido expreso de la planta que lo rodea, el libertario se vio obligado a modificar los sueldos congelados desde el 2023.

"Una de las instrucciones que me ha dado el Presidente de la Nación es que su sueldo quede totalmente congelado de manera indefinida", admitió Manuel Adorni, Jefe de Gabinete de Ministros.

Qué dice el decreto que confirma aumentos para ministros y altos funcionarios

En los considerandos del Decreto publicado este 2 de enero, el Gobierno indicó que “resulta necesario asegurar que las funciones de conducción superior del Estado Nacional cuenten con un esquema de remuneraciones adecuado, competitivo y coherente con las responsabilidades asumidas”.

Ese escenario, “en combinación con mecanismos estrictos de control, transparencia y rendición de cuentas, fortalece la integridad institucional del Estado”, concluyeron las autoridades.

“En consecuencia, teniendo en consideración el superávit fiscal alcanzado y el orden macroeconómico que ha logrado esta Administración, corresponde implementar un ordenamiento equitativo en la estructura salarial de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo Nacional, sin comprometer la sostenibilidad fiscal”, agregó.

Por último, se aclaró “El ordenamiento de las remuneraciones de las referidas Autoridades se inscribe en una etapa posterior al ajuste inicial del gasto público y forma parte de una estrategia de largo plazo orientada a la construcción de un Estado eficiente y profesional”.