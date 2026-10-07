Creyó que un chico de 16 años salía con su exnovia y lo atacó de cuatro puñaladas: está grave

El agresor llegó en moto y encapuchado previo al brutal ataque. La víctima está internada en grave estado.

Un adolescente de 16 años recibió cuatro puñaladas por parte de un joven porque creyó que tenía una relación con su exnovia . El chico sigue internado en el hospital.

Todo pasó cerca de las 2.10 de la madrugada en una vivienda de James Harris al 300, en Ingeniero White. El sospechoso fue identificado como Nazareno Ezequiel Fri , de 20 años, y quedó imputado por tentativa de homicidio agravado.

Daiana, tía de la víctima, contó que el episodio comenzó cuando Fri increpó a su exnovia . Para ella, su sobrino no conocía al acusado ni había tenido contacto previo con él.

La discusión que terminó en un ataque con cuchillo

De acuerdo con el relato familiar, el joven agresor dejó su moto a la vuelta de la casa y llegó encapuchado, a pie. La tía aseguró que esperó a que se retiraran los amigos de su sobrino y otros chicos antes de ingresar a la vivienda.

Una vez adentro, comenzó a señalar al adolescente y a repetir: “Es él, es él”. La familia sostiene que creía que el chico tenía una relación sentimental con su expareja.

Los presentes lograron sacarlo de la casa y lo llevaron hasta la esquina. Allí empezó una pelea, y según la reconstrucción aportada por sus allegados, Fri sacó un cuchillo y atacó al menor.

Daiana afirmó que otras personas intentaron intervenir en el enfrentamiento y que su sobrino perdió una importante cantidad de sangre. “Él fue con un cuchillo, él fue a matar”, dijo al describir la agresión.

Le retiraron el respirador, pero sigue internado

Después del ataque, los familiares avisaron a la Policía Bonaerense. El adolescente recibió las primeras curaciones en el domicilio y luego fue trasladado en ambulancia al Hospital Penna. Quedó en terapia intensiva y necesitó asistencia respiratoria.

Las heridas afectaron el lado izquierdo del cuerpo, entre la espalda, la zona de las costillas, un brazo y una mano, según detalló su tía. El lunes, la familia informó que estaba intubado y con un drenaje pleural.

La guardia del Hospital Penna, en una imagen de archivo de 2018 (Foto: Juan Corral/Municipio de Bahía Blanca)

El martes, Daiana confirmó que le retiraron el respirador y empezó a respirar por sus propios medios. La mujer explicó que está estable, aunque sigue en estado reservado y todavía no está fuera de peligro. También destacó el trabajo de los médicos que lo atienden.

Detenido e imputado por tentativa de homicidio

El sospechoso se alejó del lugar en una Zanella ZR 150, la moto que había dejado cerca de la vivienda. Efectivos del Comando de Patrullas lo detuvieron minutos después de la agresión.

La causa se abrió por lesiones agravadas por el uso de un arma blanca. A partir de la evaluación de las heridas, la calificación cambió a tentativa de homicidio agravado.

Fri ya declaró ante la fiscalía y dio su versión de lo sucedido. La investigación está a cargo de la UFIJ N°5, que dirige el fiscal Jorge Viego. Después de la audiencia, se solicitó a la Justicia de Garantías que la aprehensión se convierta en detención.